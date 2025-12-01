Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza emplaca sequência de dois jogos sem sofrer gols pela 1ª vez desde maio

Na ocasião, o Tricolor ficou três partidas sem sofrer gols. Empatou em 0 a 0 com Sport e São Paulo, e venceu o Juventude por 5 a 0
Após a vitória do Fortaleza por 1 a 0, diante do Atlético-MG, em jogo realizado no último domingo, 30, na Arena Castelão, a equipe comandada por Martín Palermo conseguiu uma sequência de pelo menos dois jogos sem sofrer gols na Série A. A última vez que isso ocorreu foi em maio, nos empates seguidos por 0 a 0, contra Sport e São Paulo, e no triunfo por 5 a 0, contra o Juventude.

O bom momento defensivo surge em uma onda de bons resultados conquistados pelo Tricolor do Pici, que já soma oito confrontos de invencibilidade pelo Brasileirão, com quatro vitórias e quatro empates. A distância para sair da zona de rebaixamento também diminuiu em relação à rodada anterior de dois para um.

Em comparativo com outras sequências sem sofrer gols em 2025, a conquistada pelo Leão em novembro contra Red Bull Bragantino e Galo é a segunda maior do clube no Brasileirão e a terceira maior do ano.

A primeira ocorreu em meio às competições do primeiro semestre e durou quatro partidas. Na ocasião, a equipe comandada até então por Juan Pablo Vojvoda ganhou do Cariri por 7 a 0, do Maracanã e Floresta por 1 a 0, todos os duelos válidos pelo Campeonato Cearense, e finalizou batendo o Sport por 2 a 0, na Copa do Nordeste.

Já a segunda, que também durou quatro jogos, foi em meio às goleadas impostas pelo Fortaleza a Juventude e Colo Colo, por 5 a 0 e 4 a 0, em encontros pelo Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, respectivamente. Os outros embates realizados nesse período foram os empates em 0 a 0 contra São Paulo, no Morumbis, e Atlético Bucaramanga, no Castelão.

 

