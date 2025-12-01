Fortaleza emplaca sequência de dois jogos sem sofrer gols pela 1ª vez desde maio

Vitória sobre o Bragantino melhorou as chances do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Após a vitória do Fortaleza por 1 a 0, diante do Atlético-MG, em jogo realizado no último domingo, 30, na Arena Castelão, a equipe comandada por Martín Palermo conseguiu uma sequência de pelo menos dois jogos sem sofrer gols na Série A. A última vez que isso ocorreu foi em maio, nos empates seguidos por 0 a 0, contra Sport e São Paulo, e no triunfo por 5 a 0, contra o Juventude. Acesse o canal de notícias Esportes O POVO no WhatsApp O bom momento defensivo surge em uma onda de bons resultados conquistados pelo Tricolor do Pici, que já soma oito confrontos de invencibilidade pelo Brasileirão, com quatro vitórias e quatro empates. A distância para sair da zona de rebaixamento também diminuiu em relação à rodada anterior de dois para um.