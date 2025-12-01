Fortaleza emplaca sequência de dois jogos sem sofrer gols pela 1ª vez desde maio

Fortaleza emplaca sequência de dois jogos sem sofrer gols pela 1ª vez desde maioNa ocasião, o Tricolor ficou três partidas sem sofrer gols. Empatou em 0 a 0 com Sport e São Paulo, e venceu o Juventude por 5 a 0
Após a vitória do Fortaleza por 1 a 0, diante do Atlético-MG, em jogo realizado no último domingo, 30, na Arena Castelão, a equipe comandada por Martín Palermo conseguiu uma sequência de pelo menos dois jogos sem sofrer gols na Série A. A última vez que isso ocorreu foi em maio, nos empates seguidos por 0 a 0, contra Sport e São Paulo, e no triunfo por 5 a 0, contra o Juventude.
O bom momento defensivo surge em uma onda de bons resultados conquistados pelo Tricolor do Pici, que já soma oito confrontos de invencibilidade pelo Brasileirão, com quatro vitórias e quatro empates. A distância para sair da zona de rebaixamento também diminuiu em relação à rodada anterior de dois para um.
Em comparativo com outras sequências sem sofrer gols em 2025, a conquistada pelo Leão em novembro contra Red Bull Bragantino e Galo é a segunda maior do clube no Brasileirão e a terceira maior do ano.
A primeira ocorreu em meio às competições do primeiro semestre e durou quatro partidas. Na ocasião, a equipe comandada até então por Juan Pablo Vojvoda ganhou do Cariri por 7 a 0, do Maracanã e Floresta por 1 a 0, todos os duelos válidos pelo Campeonato Cearense, e finalizou batendo o Sport por 2 a 0, na Copa do Nordeste.
Já a segunda, que também durou quatro jogos, foi em meio às goleadas impostas pelo Fortaleza a Juventude e Colo Colo, por 5 a 0 e 4 a 0, em encontros pelo Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, respectivamente. Os outros embates realizados nesse período foram os empates em 0 a 0 contra São Paulo, no Morumbis, e Atlético Bucaramanga, no Castelão.
