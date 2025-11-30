Fortaleza chega a oito jogos sem derrota e emplaca sua maior sequência invicta no ano

Neste recorte, o Tricolor do Pici derrotou quatro adversários, um deles o Flamengo, atual campeão da Libertadores e que está próximo de confirmar o título do Brasileirão 2025

Com a vitória sobre o Atlético-MG neste domingo, 30, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza emplacou o oitavo jogo seguido sem derrota no torneio. Isso representa, inclusive, a maior sequência invicta do Tricolor do Pici na temporada de 2025.

O Leão vem de três vitórias consecutivas: Bahia, RB Bragantino e Atlético-MG. Antes, ainda neste recorte, o time comandado pelo técnico Martín Palermo superou o Flamengo, atual campeão da Libertadores e que está próximo de confirmar o título do Brasileirão deste ano. Além dos triunfos, o Tricolor teve quatro empates – Santos, Ceará, Atlético-MG e Grêmio.