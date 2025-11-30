Pochettino volta a marcar gol após seis meses e é decisivo em vitória do Fortaleza

Jogadores do Tricolor comemoram gol de Pochettino / Crédito: Samuel Setubal

O meia argentino Pochettino voltou a ser decisivo com a camisa do Fortaleza ao marcar, neste domingo, 30, o gol que garantiu a vitória da equipe tricolor por 1 a 0 diante do Atlético-MG na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Com o triunfo, o Leão chegou aos 40 pontos após uma sequência de oito jogos sem reveses e está a somente um ponto do Santos, o 16° colocado. Esta é a antepenúltima partida do time na temporada.