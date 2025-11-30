Pochettino volta a marcar gol após seis meses e é decisivo em vitória do Fortaleza

Pochettino volta a marcar gol após seis meses e é decisivo em vitória do FortalezaJogador não marcava desde a vitória do Fortaleza diante do Juventude no início de maio
O meia argentino Pochettino voltou a ser decisivo com a camisa do Fortaleza ao marcar, neste domingo, 30, o gol que garantiu a vitória da equipe tricolor por 1 a 0 diante do Atlético-MG na Arena Castelão, pelo Brasileirão.
Com o triunfo, o Leão chegou aos 40 pontos após uma sequência de oito jogos sem reveses e está a somente um ponto do Santos, o 16° colocado. Esta é a antepenúltima partida do time na temporada.
O próximo jogo será diante do Corinthians na quarta-feira, 3, às 19 horas, na Arena Castelão. Depois, o time fecha a temporada contra o Botafogo no domingo, 7, às 16 horas, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
Antes da partida deste domingo, 30, a última vez que Pochettino havia sido decisivo com um gol marcado foi no primeiro semestre do ano quando, em maio, o Leão venceu o Juventude por 5 a 0. Na ocasião, o atleta marcou um gol e cedeu uma assistência. De lá para cá, foram mais de seis meses sem que o jogador marcasse um tento pelo Tricolor.