Palermo celebra vitória e vê Fortaleza "mais forte do que nunca" na Série A

Palermo celebra vitória e vê Fortaleza "mais forte do que nunca" na Série ATécnico tricolor valorizou união do elenco e solicitou apoio massivo da torcida contra o Corinthians
Com o triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG na noite desse domingo, o Fortaleza mantém vivo o sonho de permanência na Série A. O Tricolor segue na 18ª colocação, com 40 pontos, apenas um a menos que o Santos, primeiro time fora do Z 4. Após o duelo diante do Galo, o técnico Martín Palermo falou sobre a partida e exaltou o desempenho da equipe nesta reta final.
“É uma alegria voltar a nossa casa e conseguir três pontos importantes. Estamos com maior segurança e confiança como equipe pelo que estamos fazendo, mas ainda faltam dois passos. Temos que descansar e nos preparar”, disse Palermo.
Com a vitória, o Leão do Pici chegou a oito jogos sem derrota na Série A. A boa sequência reduziu as chacnes de rebaixamento para 69%, segundo levantamento da Universidade federal de Minas Gerais (UFMG) — antes do duelo, as chances eram de 91%.
Palermo valorizou a importância da união do grupo e o amistoso ambiente interno na luta contra o rebaixamento.
“O momento era complexo, mas fomos revertendo pouco a pouco, com esse espírito de equipe que eu sempre valorizei. Vejo que em cada partida eles o mostraram, e hoje não foi a exceção. Me dá tranquilidade e orgulho estar na frente deste grupo”, afirmou o treinador.
“Tivemos acompanhamento do presidente e da diretoria, e a gente se aproximou. Todo o ambiente interno no dia a dia foi muito positivo, e isso ajudou. Porque se tivesse sido difícil levar o dia a dia com o grupo, isso não teria sido revertido e não teríamos encaminhado essa sequência de bons resultados. Hoje voltamos a não sofrer gols e a manter essa força coletiva em todas as linhas. Aí está a demonstração de que o time está mais forte do que nunca, mais unido do que nunca. E isso é o que me dá tranquilidade para encarar esta última semana com duas partidas que vão determinar o nosso futuro. Não podemos relaxar”, concluiu Palermo.
Palermo convoca a torcida para lotar o Castelão
Nessa sequência de “finais” na Série A, o Fortaleza tem contado com apoio massivo da torcida. No duelo com o Galo, foram 51.793 torcedores no Castelão. Valorizando esse apoio, Palermo pediu ainda mais força das arquibancadas para enfrentar o Corinthians.
“Hoje estavam esses 50 mil torcedores nos apoiando, um marco incrível. Precisamos disso no próximo jogo com o Corinthians; e se podem ser 60, esperamos os 60 mil aqui [no Castelão] para sentir esse apoio e esse calor que nos deram hoje”, afirmou.
O Tricolor recebe o Corinthians comandado por Dorival Jr. nesta quarta feira, 3, às 19 horas, em partida válida pela 37ª rodada da Série A.