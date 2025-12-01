Fortaleza mantém promoção com ingressos a partir de R$ 10 contra o Corinthians

Torcida do Fortaleza no jogo Fortaleza x Atlético-MG, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Samuel Setubal

O Fortaleza liberou, na manhã desta segunda-feira, 1º, o check-in dos sócios-torcedores para a partida decisiva contra o Corinthians, que acontece na próxima quarta, 3, às 19 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici também lançou ingressos com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados aos setores Inferior Sul e Inferior Norte. A venda será iniciada às 15 horas desta segunda.