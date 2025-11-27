No Fortaleza, Bareiro se aproxima da maior sequência de gols da carreira

No Fortaleza, Bareiro se aproxima da maior sequência de gols da carreiraCentroavante paraguaio foi mais uma vez decisivo para o Tricolor na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, pela 36ª rodada do Brasileirão
Decisivo para o Fortaleza na campanha de recuperação no Brasileirão, o paraguaio Adam Bareiro já alcançou a segunda maior sequência de gols da carreira, com as cinco bolas nas redes nos cinco jogos mais recentes. O centroavante agora tentará repetir a marca atingida quando vestia a camisa do San Lorenzo, da Argentina, em 2022.
Naquela temporada, Bareiro fez gols em seis partidas consecutivas pelo El Ciclón, contra Central Córdoba, Tigre, Barracas Central, Boca Juniors, Banfield e Unión. O atacante terminou 2022 com 11 gols marcados pelo San Lorenzo, ou seja, mais da metade nesta série.
Agora, pelo Tricolor, o camisa 27 deixou sua marca contra Santos, Ceará, Grêmio, Bahia e RB Bragantino, abrindo o placar em todas as ocasiões — diante do Massa Bruta, nessa quarta-feira, 26, anotou o único tento da vitória por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP), pela 36ª rodada da Série A.
Leia mais
O paraguaio se tornou o primeiro jogador do Fortaleza a marcar em cinco partidas consecutivas no Brasileirão por pontos corridos e tem sido peça fundamental na equipe de Martín Palermo na luta pela permanência na elite nacional. No total, ele soma seis gols em 20 partidas pelo Leão.
Em busca do sexto gol seguido, Adam Bareiro terá a chance de replicar o feito na partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo, 30, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Boa marca pelo Nacional-PAR
Em 2018, Adam Bareiro chegou a marcar sete gols em sete jogos, mas não de maneira consecutiva, pelo Nacional, do Paraguai. O centroavante balançou as redes contra General Díaz, Libertad, Sportivo Luqueño, Deportivo Capiatá, 3 de Febrero (duas vezes) e Cerro Porteño, mas passou em branco diante do Sol de América, em meio a esta sequência.
Bareiro: sequência de gols pelo San Lorenzo-ARG
- Central Córdoba 0x2 San Lorenzo - 1 gol
- San Lorenzo 1x1 Tigre - 1 gol
- Barracas Central 1x2 San Lorenzo - 1 gol
- San Lorenzo 2x1 Boca Juniors - 1 gol
- Banfield 1x1 San Lorenzo - 1 gol
- Union 2x2 San Lorenzo - 1gol
Bareiro: sequência de gols pelo Fortaleza
- Santos 1x1 Fortaleza - 1 gol
- Ceará 1x1 Fortaleza - 1 gol
- Fortaleza 2x2 Grêmio - 1 gol
- Bahia 2x3 Fortaleza - 1 gol
- RB Bragantino 0x1 Fortaleza - 1 gol