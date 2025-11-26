"O Fortaleza é para quem acredita", diz Bareiro após vitória contra Bragantino

Em entrevista após o duelo, o atacante paraguaio reforçou que o elenco vai "deixar tudo em campo" até o fim da Série A

Autor do gol da vitória do Fortaleza diante do Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, 26, o centroavante Adam Bareiro celebrou o resultado positivo da equipe. Em entrevista após o duelo, o paraguaio reforçou que o elenco vai "deixar tudo em campo" até o fim da Série A.

"É muito duro. Sofremos muito, seguimos sofrendo. Estamos perto do objetivo que queremos. A torcida está acreditando na gente, e nós também. O Fortaleza é para quem acredita. Somos uma família. Espero que consigamos o objetivo final, e se não conseguirmos, vamos deixar tudo. Que a torcida fique tranquila, porque vamos deixar tudo em campo", disse.