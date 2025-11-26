Decisivo, Bareiro chega ao quinto gol marcado nos últimos cinco jogos pelo Fortaleza

Decisivo, Bareiro chega ao quinto gol marcado nos últimos cinco jogos pelo FortalezaSob o comando de Palermo, o centroavante se tornou titular vem sendo peça crucial na reação do clube no Campeonato Brasileiro
O centroavante Adam Bareiro segue sendo decisivo para o Fortaleza na reta final da Série A. Nesta quarta-feira, 26, o paraguaio marcou o gol da vitória leonina por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, em jogo da 36ª rodada da competição nacional.
Com o tento, o jogador chega ao quinto anotado nos últimos cinco jogos do time no Brasileirão. O primeiro ocorreu no empate com o Santos, no dia 1º de novembro, na Vila Belmiro. Desde então, ele balançou as redes contra Ceará, Grêmio, Bahia e, agora, Bragantino.
Leia mais
Contratado na janela de transferências do meio da temporada, Bareiro acumula cinco gols em 20 partidas pelo Fortaleza. Com Palermo no comando, ele virou titular e vem sendo peça crucial na reação do clube no Campeonato Brasileiro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente