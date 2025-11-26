Decisivo, Bareiro chega ao quinto gol marcado nos últimos cinco jogos pelo Fortaleza

Sob o comando de Palermo, o centroavante se tornou titular vem sendo peça crucial na reação do clube no Campeonato Brasileiro

O centroavante Adam Bareiro segue sendo decisivo para o Fortaleza na reta final da Série A. Nesta quarta-feira, 26, o paraguaio marcou o gol da vitória leonina por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, em jogo da 36ª rodada da competição nacional.

Com o tento, o jogador chega ao quinto anotado nos últimos cinco jogos do time no Brasileirão. O primeiro ocorreu no empate com o Santos, no dia 1º de novembro, na Vila Belmiro. Desde então, ele balançou as redes contra Ceará, Grêmio, Bahia e, agora, Bragantino.