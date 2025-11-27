Bruno Pacheco passa por cirurgia na mão e desfalca o Fortaleza

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Fortaleza, passou por um procedimento cirúrgico na mão esquerda nessa quarta-feira, 26, após sofrer uma fratura durante as atividades de campo no Pici, na tarde do dia anterior. A lesão interrompeu o ritmo de treinos do camisa 6 justamente em um momento decisivo de reta final da temporada, quando o time do Pici ainda luta para escapar do rebaixamento na Série A.

Conforme informou o clube, por meio de nota oficial, a cirurgia foi bem sucedida e o defensor já se recupera em casa. Pacheco seguirá sob supervisão do Departamento Médico, que fará o acompanhamento da evolução clínica. O Fortaleza destacou ainda que a prioridade é garantir um retorno seguro, sem riscos de agravamento da fratura.