Bruno Pacheco passa por cirurgia na mão e desfalca o Fortaleza

Bruno Pacheco passa por cirurgia na mão e desfalca o FortalezaLateral tricolor não tem previsão de retorno aos gramados
O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Fortaleza, passou por um procedimento cirúrgico na mão esquerda nessa quarta-feira, 26, após sofrer uma fratura durante as atividades de campo no Pici, na tarde do dia anterior. A lesão interrompeu o ritmo de treinos do camisa 6 justamente em um momento decisivo de reta final da temporada, quando o time do Pici ainda luta para escapar do rebaixamento na Série A.
Conforme informou o clube, por meio de nota oficial, a cirurgia foi bem sucedida e o defensor já se recupera em casa. Pacheco seguirá sob supervisão do Departamento Médico, que fará o acompanhamento da evolução clínica. O Fortaleza destacou ainda que a prioridade é garantir um retorno seguro, sem riscos de agravamento da fratura.
“O Leão do Pici deseja uma rápida e boa recuperação ao nosso atleta Bruno Pacheco”, publicou o clube em nota.
O prazo para o retorno do lateral aos gramados ainda é indefinido. Assim, o técnico Martin Palermo deverá manter Diogo Barbosa como substituto imediato, como fez na importante vitória de 1 a 0 sobre o RB Bragantino, na noite dessa quarta-feira.
Na atual temporada, Bruno Pacheco soma um gol e duas assistências em 29 partidas pelo Tricolor. Titular da equipe de Palermo, Pacheco vinha sendo peça importante na construção pelo lado esquerdo.