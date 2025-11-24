Retrospecto favorável: Fortaleza não é derrotado pelo Bragantino há dois anos

Retrospecto favorável: Fortaleza não é derrotado pelo Bragantino há dois anosTricolor visita o Bragantino na noite desta quarta-feira, 26, pela 36ª rodada do Brasileirão
Ainda lutando para seguir vivo na disputa contra o rebaixamento na reta final do Brasileirão, o Fortaleza visita o RB Bragantino nesta quarta-feira, 26, às 19 horas, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.
O time de Palermo entra em campo tentando preservar uma escrita favorável, já que não perde para o Massa Bruta há quase dois anos completos. A última derrota diante do time paulista foi em novembro de 2023, quando o Bragantino venceu por 3 a 0 no Castelão. Desde então, as equipes voltaram a se enfrentar em quatro oportunidades, que resultaram em um empate e três vitórias leoninas.
O histórico recente entre as equipes mostra um confronto equilibrado e levemente favorável ao Tricolor. Ao todo, foram 16 partidas, com oito vitórias do Fortaleza, um empate e sete triunfos do Massa Bruta. Em solo paulista, o duelo fica mais ajustado, pois nos sete encontros disputados na casa do Bragantino o Leão venceu três e o adversário levou a melhor em quatro ocasiões.
No primeiro turno, o Fortaleza superou o Bragantino por 3 a 1 no Castelão, em jogo válido pela 17ª rodada. O cenário, aliás, era semelhante ao atual, com o Massa Bruta ocupando a sétima posição e o Tricolor já estacionado na 18ª colocação, como hoje.
Agora em nono lugar, o Bragantino segue na luta por uma vaga na pré-Libertadores, objetivo que Vagner Mancini reforçou após a derrota de 3 a 0 para o Flamengo nesse domingo, 23.
Mancini x Fortaleza
Ao longo da carreira, Mancini enfrentou o Fortaleza em 13 oportunidades e o retrospecto é amplamente favorável ao Leão do Pici. Por diferentes clubes, o técnico venceu o Tricolor apenas duas vezes, enquanto acumulou cinco derrotas e seis empates.
Quando comandou o Ceará, encarou o rival quatro vezes e não saiu derrotado. No último Clássico-Rei sob seu comando, garantiu o título cearense de 2024 ao Vovô após vitória nos pênaltis.
Pelo Atlético-GO, no Brasileirão passado, Mancini voltou ao Castelão e perdeu por 3 a 1 para o Fortaleza.