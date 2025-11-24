Retrospecto favorável: Fortaleza não é derrotado pelo Bragantino há dois anos

Fortaleza, CE, BR 22.07.06 Fortaleza x Bragantino / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Ainda lutando para seguir vivo na disputa contra o rebaixamento na reta final do Brasileirão, o Fortaleza visita o RB Bragantino nesta quarta-feira, 26, às 19 horas, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. O time de Palermo entra em campo tentando preservar uma escrita favorável, já que não perde para o Massa Bruta há quase dois anos completos. A última derrota diante do time paulista foi em novembro de 2023, quando o Bragantino venceu por 3 a 0 no Castelão. Desde então, as equipes voltaram a se enfrentar em quatro oportunidades, que resultaram em um empate e três vitórias leoninas.