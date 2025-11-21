Fortaleza diminui chance de rebaixamento para 87,4% após vencer Bahia, aponta UFMG

Fortaleza diminui chance de rebaixamento para 87,4% após vencer Bahia, aponta UFMGNa 18ª colocação da Série A, o time leonino acumula 34 pontos, três a menos que o Santos, primeiro clube fora da zona da degola
O Fortaleza ganhou mais um "respiro" na luta contra o rebaixamento. Com a vitória diante do Bahia nessa quarta-feira, 20, em Salvador (BA), o Tricolor do Pici viu a sua chance de queda diminuir para 87,4%, conforme levantamento do Departamento de Matemática da UFMG. Anteriormente, o índice era de 95,2%.
Na 18ª colocação da Série A, o time leonino acumula 34 pontos, três a menos que o Santos, primeiro clube fora da zona da degola. Em busca de uma virada histórica, o Leão tem quatro jogos para disputar até o término da competição: Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Botafogo.
O próximo duelo acontece na quarta-feira, 26, diante do Red Bull Bragantino. As equipes vão medir forças às 19 horas (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em confronto da 36ª rodada da Série A.
Chances de queda de acordo com a UFMG:
- Sport - 100% (rebaixado)
- Fortaleza - 87,4%
- Juventude - 87,1%
- Vitória - 68,7%
- Santos - 47,7%
- Internacional - 6,5%