Fortaleza diminui chance de rebaixamento para 87,4% após vencer Bahia, aponta UFMG

O Fortaleza ganhou mais um "respiro" na luta contra o rebaixamento. Com a vitória diante do Bahia nessa quarta-feira, 20, em Salvador (BA), o Tricolor do Pici viu a sua chance de queda diminuir para 87,4%, conforme levantamento do Departamento de Matemática da UFMG. Anteriormente, o índice era de 95,2%.

Na 18ª colocação da Série A, o time leonino acumula 34 pontos, três a menos que o Santos, primeiro clube fora da zona da degola. Em busca de uma virada histórica, o Leão tem quatro jogos para disputar até o término da competição: Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Botafogo.