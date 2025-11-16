Fortaleza tem 95,2% de chance de ser rebaixado após vitória do Santos sobre o Palmeiras

Fortaleza tem 95,2% de chance de ser rebaixado após vitória do Santos sobre o PalmeirasNa 19ª colocação da Série A, o time cearense acumula 31 pontos, cinco a menos que o próprio Peixe, primeiro clube fora da zona da degola
O Fortaleza segue em situação complicada na luta contra o rebaixamento. Com a vitória do Santos sobre o Palmeiras nesse sábado, 15, o Tricolor do Pici viu a sua chance de queda aumentar para 95,2%, conforme levantamento do Departamento de Matemática da UFMG.
Na 19ª colocação da Série A, o time cearense acumula 31 pontos, cinco a menos que o próprio Peixe, primeiro clube fora da zona da degola. Em busca de uma virada histórica, o Leão tem cinco jogos para disputar até o término da competição: Bahia, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Botafogo.
O próximo duelo acontece na quinta-feira, 20, diante do Bahia, que é 5º e quer garantir vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. As equipes vão medir forças às 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em confronto da 34ª rodada da Série A.
Chances de queda de acordo com a UFMG:
- Sport - 100% (rebaixado)
- Fortaleza - 95,2%
- Juventude - 82%
- Vitória - 61%
- Santos - 36,3%
- Internacional - 21,6%