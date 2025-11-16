Fortaleza tem 95,2% de chance de ser rebaixado após vitória do Santos sobre o Palmeiras

Na 19ª colocação da Série A, o time cearense acumula 31 pontos, cinco a menos que o próprio Peixe, primeiro clube fora da zona da degola

O Fortaleza segue em situação complicada na luta contra o rebaixamento. Com a vitória do Santos sobre o Palmeiras nesse sábado, 15, o Tricolor do Pici viu a sua chance de queda aumentar para 95,2%, conforme levantamento do Departamento de Matemática da UFMG.

Na 19ª colocação da Série A, o time cearense acumula 31 pontos, cinco a menos que o próprio Peixe, primeiro clube fora da zona da degola. Em busca de uma virada histórica, o Leão tem cinco jogos para disputar até o término da competição: Bahia, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Botafogo.