Tucu Herrera desencanta e é destaque em vitória do Fortaleza na Fonte Nova

Tucu Herrera desencanta e é destaque em vitória do Fortaleza na Fonte NovaJovem atacante argentino balança as redes e participa dos outros dois gols do Leão em triunfo por 3 a 2 sobre o Bahia, pelo Brasileirão
A vitória do Fortaleza por 3 a 2 sobre o Bahia, nesta quinta-feira, 20, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada do Brasileirão, passou diretamente pelos pés de Tucu Herrera. O atacante argentino participou dos lances dos três gols e enfim desencantou pelo Leão, balançando as redes.
No primeiro tento, o camisa 80 se livrou da marcação de Luciano Juba com belo drible e cruzou na medida para Adam Bareiro só desviar de cabeça e abrir o placar. No terceiro, o jogador de 22 anos brigou na ponta esquerda, ganhou de dois marcadores e mandou a bola na área, em lance que Deyverson marcou.
Além de garçom, Herrera conseguiu quebrar o jejum de gols pelo Tricolor. Aos 35 minutos do primeiro tempo, ele aproveitou cruzamento do compatriota Pochettino e apareceu livre na ponta direita da área para cabecear para o chão, tirando Ronaldo do lance, e ampliando o marcador.
Foi o primeiro gol do argentino no Fortaleza, que o contratou do Argentinos Juniors por cerca de R$ 13 milhões e assinou contrato até 2030. Tucu assumiu a titularidade no esquema de Martín Palermo, sendo peça importante de velocidade pelo lado do campo, em parceria com Breno Lopes.
A dupla, aliás, funcionou na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no fim do mês passado, justamente quando Herrera deu a primeira assistência para um gol do Leão.