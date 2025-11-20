Tucu Herrera desencanta e é destaque em vitória do Fortaleza na Fonte Nova

Tucu Herrera comemora gol no jogo Bahia x Fortaleza, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

A vitória do Fortaleza por 3 a 2 sobre o Bahia, nesta quinta-feira, 20, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada do Brasileirão, passou diretamente pelos pés de Tucu Herrera. O atacante argentino participou dos lances dos três gols e enfim desencantou pelo Leão, balançando as redes. No primeiro tento, o camisa 80 se livrou da marcação de Luciano Juba com belo drible e cruzou na medida para Adam Bareiro só desviar de cabeça e abrir o placar. No terceiro, o jogador de 22 anos brigou na ponta esquerda, ganhou de dois marcadores e mandou a bola na área, em lance que Deyverson marcou.