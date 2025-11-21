Palermo elogia seus comandados e ressalta placar: "Vitória mais que merecida"

Contra o Bahia, Palermo conquistou seu 5º triunfo comandando o Tricolor do Pici / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

O Fortaleza conquistou uma merecida vitória por 3 a 2 sobre o Bahia na noite desta quinta-feira, 20, pela 34ª rodada da Série A. Com o triunfo na Arena Fonte Nova, o Tricolor do Pici manteve sua sequência invicta no Brasileirão — que agora são de seis jogos. Após o embate, o técnico Martín Palermo elogiou o desempenho de seus comandados e apontou o resultado como merecido. O Leão abriu o placar ainda no primeiro tempo e o ampliou antes do intervalo, com gols de Bareiro e Herrera. No início da segunda etapa, Willian José descontou e iniciou uma pressão baiana em busca do empate, que só foi contida com o gol de Deyverson, aos 30 do 2º tempo. Os comandados de Rogério Ceni descontaram próximo aos acréscimos, com gol de Tiago. Mas a reação parou por aí.