Palermo elogia seus comandados e ressalta placar: "Vitória mais que merecida"

O Fortaleza conquistou uma merecida vitória por 3 a 2 sobre o Bahia na noite desta quinta-feira, 20, pela 34ª rodada da Série A. Com o triunfo na Arena Fonte Nova, o Tricolor do Pici manteve sua sequência invicta no Brasileirão — que agora são de seis jogos. Após o embate, o técnico Martín Palermo elogiou o desempenho de seus comandados e apontou o resultado como merecido.
O Leão abriu o placar ainda no primeiro tempo e o ampliou antes do intervalo, com gols de Bareiro e Herrera. No início da segunda etapa, Willian José descontou e iniciou uma pressão baiana em busca do empate, que só foi contida com o gol de Deyverson, aos 30 do 2º tempo. Os comandados de Rogério Ceni descontaram próximo aos acréscimos, com gol de Tiago. Mas a reação parou por aí.
“No primeiro tempo, o time fez uma boa partida em relação ao que tínhamos planejado e à ideia de jogo. Acho que dessa forma chegaram os gols, e chegaram situações em que poderíamos ter ampliado mais o resultado. Obviamente que o segundo tempo se mudou em relação ao rival ir em busca de descontar”, disse Palermo.
“Encontraram esse primeiro gol, mas, rapidamente, por sorte, encontramos o terceiro gol, que nos deu certa tranquilidade. Mesmo assim, o rival continuou propondo em busca de descontar. Conseguiu esse segundo gol e, obviamente, tivemos que fazer um esforço para defender esse resultado a favor. O time respondeu de uma boa forma, como se deram os últimos minutos e, bom, acho que a vitória foi mais do que merecida”, concluiu.
Momento positivo
Com o placar positivo conquistado em território baiano, juntamente aos demais resultados da 34ª rodada, o Tricolor do Pici para três pontos a distância para o Santos, 16º colocado. Com este cenário de evolução no certame, o Leão segue em busca da permanência na elite do futebol nacional.
“Obviamente, o time evoluiu, melhorou muito. Também, hoje, a proximidade de pontos é muito menor. São 3 pontos, em 12 pontos por disputar. Então, obviamente, não devemos confiar em nenhum rival que temos por frente. Temos que continuar mostrando o que estamos fazendo partida a partida”, afirmou Palermo.
Agora, o Tricolor do Pici só volta a campo na próxima quarta-feira, 26, quando enfrentará o RB Bragantino. Como o escrete do Pici não disputará nenhum jogo neste fim de semana, ele já chegará para o confronto contra o Massa Bruta sabendo se possui chance de deixar o Z-4 do Brasileirão.