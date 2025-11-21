Palermo reforça confiança em permanência do Fortaleza: "Faremos todo o possível"O comandante destacou que o time vem em evolução e que fará "todo o possível" para manter o Leão do Pici na elite nacional
Em entrevista coletiva após a vitória do Fortaleza sobre o Bahia, na quinta-feira passada, em Salvador (BA), o técnico Martín Palermo ressaltou o bom momento do sistema ofensivo da equipe e mandou um recado para a torcida tricolor: o time seguirá lutando e fazendo todo o possível para escapar do rebaixamento.
“É uma vitória mais que importante para nós, para seguir confiando e crescendo. A equipe não vai se entregar e segue mostrando esse compromisso de representar a torcida e o Fortaleza. É uma satisfação, e por isso eu me senti seguro em assumir esse desafio”, disse.
“Agora estou encontrando essa resposta do corpo técnico, dos dirigentes e, principalmente, dos jogadores, que são os principais artifícios desse momento. Temos quatro partidas que vão ser muito importantes e não tenho dúvidas de que faremos todo o possível para que o Fortaleza se mantenha na primeira divisão”, completou.
O comandante argentino destacou como positivo o fato de o Fortaleza ter conseguido diminuir a distância para sair do Z-4, que agora é de três pontos para o Santos (16º). Para o técnico, a equipe vem em constante evolução, sobretudo no aspecto ofensivo, onde os atacantes têm correspondido com gols.
“A equipe tem evoluído e melhorado muito. Hoje a diferença de pontuação é menor, de três pontos, com ainda 12 pontos a disputar. Temos que continuar demonstrando o que vimos fazendo partida a partida e seguir conseguindo coisas importantes, como marcar gols, que era uma fraqueza no início da minha chegada”, analisou.
"Creio que a equipe está se ajustando, tanto que aproveitamos as oportunidades no jogo (contra o Bahia). O time tem dado respostas diante das situações. Quando sofremos o 2 a 1, a equipe buscou o terceiro gol. Terminamos sofrendo, mas foi mais pela pressão da equipe rival", concluiu.