Palermo reforça confiança em permanência do Fortaleza: "Faremos todo o possível"

Palermo venceu a primeira pelo Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Em entrevista coletiva após a vitória do Fortaleza sobre o Bahia, na quinta-feira passada, em Salvador (BA), o técnico Martín Palermo ressaltou o bom momento do sistema ofensivo da equipe e mandou um recado para a torcida tricolor: o time seguirá lutando e fazendo todo o possível para escapar do rebaixamento. “É uma vitória mais que importante para nós, para seguir confiando e crescendo. A equipe não vai se entregar e segue mostrando esse compromisso de representar a torcida e o Fortaleza. É uma satisfação, e por isso eu me senti seguro em assumir esse desafio”, disse.