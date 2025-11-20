Fortaleza vence Bahia e fica a 3 pontos de deixar o Z-4 da Série A

Fortaleza vence Bahia na Fonte Nova e fica a 3 pontos de deixar o Z-4 da Série ACom gols de Bareiro, Herrera e Deyverson, Leão bate o Esquadrão por 3 a 2 e encurta distância para deixar a zona de rebaixamento
Com boa atuação e poder de decisão dos atacantes, o Fortaleza desbancou o Bahia em plena Fonte Nova, em Salvador (BA), ganhou por 3 a 2, nesta quinta-feira, 20, pela 34ª rodada do Brasileirão, e ganhou fôlego na luta pela permanência, ficando a três pontos de deixar a zona de rebaixamento.
O triunfo fora de casa, com gols de Adam Bareiro, Tucu Herrera e Deyverson, leva o Tricolor aos 34 pontos. A equipe do Pici ultrapassa o Juventude, sobe para a 18ª posição, a dois pontos de distância do Vitória (17º colocado) e a três do Santos, primeiro time fora do Z-4 — os três concorrentes diretos empataram na rodada.
Em busca de embalar uma reação história para se salvar da queda, o Leão voltará a campo apenas na próxima quarta-feira, 26, diante do RB Bragantino, às 19 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 36ª rodada da Série A.
Bahia 2x3 Fortaleza: como foi o jogo
Para o clássico nordestino, o técnico Martín Palermo não pôde contar com Brítez, em recuperação de uma pneumonia, e Lucas Sasha, suspenso. Lucas Gazal e Matheus Pereira entraram no time titular, além do retorno de Bruno Pacheco na lateral esquerda.
A forte chuva que caiu em Salvador afetou o gramado da Fonte Nova, criando poças d'água, mas não atrapalhou a velocidade das transições do Fortaleza, sobretudo com Herrera e Breno Lopes pelos lados. O Bahia também apareceu no campo de ataque e fez Brenno trabalhar, mas esbarrou na defesa visitante, que cortou muitas investidas.
Logo no primeiro minuto, o Fortaleza recuperou a bola no campo de ataque, em uma saída errada do Bahia, e Pochettino finalizou por cima da meta de Ronaldo. O Esquadrão respondeu três minutos, quando Erick Pulga recebeu cruzamento, ajeitou e chutou, fazendo Brenno se esticar em bela defesa para mandar para escanteio.
Aos 10, em um prenúncio do que aconteceria mais tarde, Herrera fez lançamento da intermediária, Bareiro dominou e bateu por cima do goleiro mandante, balançando as redes, mas o assistente apontou impedimento — confirmado pelo VAR. O centroavante paraguaio teve ótima chance — desta vez valendo — aos 23 minutos, quando recebeu passe rasteiro de Breno Lopes e, de frente para o gol, acertou o travessão.
Depois de muitas tentativas em cruzamentos, o Bahia voltou a experimentar um arremate e fez Brenno trabalhar outra vez: Pulga bateu forte da entrada da área, e o camisa 12 do Leão espalmou; Ademir deixou o rebote escapar.
Depois disso, o Tricolor do Pici precisou de apenas seis minutos para resolver o confronto. Aos 29, Herrera recebeu bola na ponta direita, deixou Luciano Juba na saudade e cruzou na medida para Bareiro, que desviou de cabeça para abrir o placar e se redimir da ótima chance desperdiçada. Aos 35, foi a vez de Pochettino achar Herrera livre na área, e o jovem atacante testou com inteligência para ampliar a vantagem visitante.
Na volta para o segundo tempo, com a desvantagem no placar, Rogério Ceni tirou Erick e Caio Alexandre, dando vez a Tiago e Acevedo. Pouco depois, sacou o zagueiro David Duarte e colocou o meia Everton Ribeiro, que deu outra dinâmica e mais volume ofensivo ao Bahia.
Aos 17 minutos, o camisa 10 recebeu com liberdade na entrada da área e tocou em profundidade para Erick Pulga, que chutou nas redes do lado de fora. No minuto seguinte, após Lucas Gazal cortar cruzamento de cabeça, Ademir se antecipou a Pochettino, que acabou chutando o adversário. Rafael Klein marcou o pênalti, cobrado e convertido por Willian José.
Os minutos que sucederam o gol foram de intensa pressão dos donos da casa, rondando a área do Fortaleza e presença constante no campo de ataque. O Leão, porém, respondeu de forma eficiente: Herrera ganhou dividida no lado esquerdo, cruzou para Breno Lopes, que brigou pela bola e achou Deyverson. O camisa 18, que havia substituído Bareiro há poucos minutos, bateu firme para fazer 3 a 1.
Correndo contra o relógio, o Bahia tentou nova pressão em busca do segundo gol e levou perigo quando Lucas Gazal cabeceou contra a própria meta, mas Brenno salvou. Aos 42 minutos, Everton Ribeiro cobrou escanteio rápido, Ademir recebeu na área e cruzou rasteiro para Tiago emendar para o gol e diminuir o placar.
Willian José, em chute firme, também levou perigo, mas o Fortaleza conseguiu segurar uma importante vitória na Fonte Nova para seguir vivo na luta pela permanência.