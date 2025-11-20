Bareiro deslancha no Fortaleza e soma quatro gols nos últimos quatro jogos

Bareiro deslancha no Fortaleza e soma quatro gols nos últimos quatro jogosCentroavante paraguaio balançou as redes e abriu o placar para o Tricolor nas partidas contra Santos, Ceará, Grêmio e Bahia. "Temos que seguir acreditando", avisa
Adam Bareiro abriu o caminho para a vitória do Fortaleza por 3 a 2 sobre o Bahia, nesta quinta-feira, 20, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ratificou o bom momento, com quatro gols nos últimos quatro jogos.
Contratado na janela de transferências do meio do ano junto ao River Plate-ARG, o centroavante paraguaio demorou a balançar as redes com a camisa tricolor pela primeira vez, o que só ocorreu no dia 5 de outubro, quando garantiu a virada sobre o Juventude, em Caxias do Sul (RS).
Titular da equipe a partir do triunfo sobre o Flamengo, no fim do mês passado, o camisa 27 ostenta um ótimo retrospecto no recorte recente: balançou as redes em sequência nos empates com Santos, Ceará e Grêmio e, agora, na vitória diante do Esquadrão de Aço.
Nas quatro ocasiões, Bareiro também foi responsável por abrir o placar para o Tricolor. Nos três duelos anteriores, a equipe não conseguiu segurar a vantagem no placar, mas viveu roteiro diferente nesta quinta.
Antes de marcar, o paraguaio tinha desperdiçado boa oportunidade cara a cara com Ronaldo, acertando o travessão. Mas se redimiu minutos depois, quando aproveitou cruzamento de Tucu Herrera e desviou de cabeça para anotar o gol.
"Todos estamos tristes pela situação que estamos. Agora estamos encontrando mais funcionamento, uma equipe que briga até o final. O primeiro tempo nosso foi espetacular, mas, depois, pela situação em que estamos, acontecem erros nossos, gol deles. Mas temos que seguir assim até o final. Estamos jogando bem, temos que seguir acreditando e vai dar certo se seguirmos assim", afirmou Bareiro após a partida na Fonte Nova.