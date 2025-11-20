Diante do Bahia, Fortaleza conquista segunda vitória como visitante na Série A 2025

O Esquadrão, antes de enfrentar o Leão, tinha perdido apenas um jogo na Arena Fonte Nova no Campeonato Brasileiro

Antes do início da 34ª rodada, o Fortaleza amargava o posto de terceiro pior visitante da elite nacional, com 20,8% de aproveitamento, percentual superior apenas ao do Sport (13%) e do Vitória (17,6%). Na campanha, a equipe cearense soma, além das duas vitórias, oito derrotas e sete empates.

O Fortaleza conquistou, diante do Bahia, a sua segunda vitória como visitante na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo contra o Esquadrão, o Tricolor do Pici havia derrotado apenas um adversário fora de casa: o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 27ª rodada.

O triunfo sobre o Bahia, inclusive, foi um feito relevante. O Esquadrão chegou para a partida como o melhor mandante do Brasileirão em aproveitamento, com 81%. Antes do jogo contra o Fortaleza, os comandados do técnico Rogério Ceni tinham perdido somente um jogo na Arena Fonte Nova, para o Cruzeiro – nos demais duelos, venceram 12 vezes e empataram três.

Assim, na atual sequência longe de casa que vem enfrentando na Série A, o Fortaleza tem se saído bem. O time de Martín Palermo arrancou um empate contra o Atlético-MG em Belo Horizonte e uma vitória sobre o Bahia em Salvador (BA). O próximo desafio será novamente longe da capital cearense, desta vez contra o RB Bragantino.

Após o confronto diante do Massa Bruta, o Leão do Pici fará duas partidas na Arena Castelão: contra o Atlético-MG e o Corinthians. Na rodada final, a equipe viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Botafogo, no Nilton Santos.