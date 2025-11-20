Fortaleza dá fim ao tabu de nunca ter vencido o Bahia como visitante pelo Brasileiro

Antes, o Tricolor do Pici amargava seis derrotas e quatro empates atuando contra o Bahia em Salvador em jogos da Série A e Série B

Além da enorme importância esportiva para o Fortaleza na luta contra o rebaixamento, a vitória sobre o Bahia na noite desta quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), também representou o fim de um tabu, já que o Leão nunca havia derrotado o rival nordestino como visitante em jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Antes da partida desta quinta, o Tricolor do Pici acumulava dez confrontos diante do Bahia por divisões nacionais: seis pela Série A e quatro pela Série B. Neste recorte, o histórico era todo favorável ao Esquadrão, com seis triunfos e quatro empates.