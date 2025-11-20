Fortaleza dá fim ao tabu de nunca ter vencido o Bahia como visitante pelo Brasileiro

Fortaleza dá fim ao tabu de nunca ter vencido o Bahia como visitante pelo BrasileiroAntes, o Tricolor do Pici amargava seis derrotas e quatro empates atuando contra o Bahia em Salvador em jogos da Série A e Série B
Além da enorme importância esportiva para o Fortaleza na luta contra o rebaixamento, a vitória sobre o Bahia na noite desta quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), também representou o fim de um tabu, já que o Leão nunca havia derrotado o rival nordestino como visitante em jogos pelo Campeonato Brasileiro.
Antes da partida desta quinta, o Tricolor do Pici acumulava dez confrontos diante do Bahia por divisões nacionais: seis pela Série A e quatro pela Série B. Neste recorte, o histórico era todo favorável ao Esquadrão, com seis triunfos e quatro empates.
Os duelos pela elite nacional aconteceram nos anos de 2003, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024, enquanto os embates pela Segundona foram realizados em 2004, 2008 e 2009. No retrospecto geral, a vitória do Fortaleza representou a terceira como visitante sobre o Bahia – as outras duas ocorreram em 1982, pelo Torneio dos Campeões, e em 2023, pelo Nordestão.
Recorte geral é equilibrado
Considerando o retrospecto completo, o histórico de confrontos entre Fortaleza e Bahia é equilibrado. O embate desta quinta-feira, 20, foi o 50º envolvendo Leão e Esquadrão. Agora, com os números atualizados, o time cearense tem 15 vitórias, enquanto o clube baiano soma 19, além de 16 empates.
