Lucas Sasha cumpre suspensão e desfalca Fortaleza contra o Bahia

Lucas Sasha cumpre suspensão e desfalca Fortaleza contra o BahiaDesde a chegada do treinador argentino ao Pici, a única vez que Sasha não atuou foi justamente na estreia do técnico
Precisando vencer, o Fortaleza viaja até a Bahia para enfrentar o Tricolor baiano, em duelo da 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, o treinador argentino Martín Palermo terá um importante desfalque: a ausência do volante Lucas Sasha.
Contra a equipe baiana, o camisa 88 do Leão terá que cumprir suspensão automática após receber seu terceiro cartão amarelo em sequência no empate com o Atlético-MG, na última quarta-feira, 12.
Com este desfalque, Palermo terá que formatar, após vários jogos, um meio-campo sem o experiente volante. Isso porque, desde a chegada do argentino ao Pici, a única vez que Sasha não atuou foi justamente na estreia do técnico. A tendência é de que Matheus Pereira, que cumpriu suspensão por cartão vermelho na última rodada, assuma a vaga no time titular.
Na ocasião, no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, o ex-atacante mandou a campo um trio de meio-campistas composto por Pierre, Matheus Pereira, Yago Pikachu e Lucca Prior.
Neste embate contra o Rubro-negro, Sasha não estava disponível para ser escalado por Palermo, porque se recuperava de um edema muscular na panturrilha direita.
Desde então, o camisa 88 atuou em todos os onze jogos do treinador argentino à frente do Tricolor do Pici. Tendo conquistado no período, três vitórias, quatro empates e outras quatro derrotas.
Outras possíveis ausências
Para este confronto contra o Bahia, o Fortaleza ainda deverá ter como desfalques o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Rodrigo e o atacante Marinho.
Dentre esses, o arqueiro segue em recuperação após cirurgia no ombro direito. Já o defensor segue tratando um edema no músculo posterior da coxa direita e o meio-campista um estiramento ligamentar no joelho esquerdo.
Por fim, o atacante do Tricolor do Pici também segue tratando uma entorse no tornozelo esquerdo, e não deve estar à disposição de Palermo no clássico nordestino contra o Tricolor baiano.
Além deles, o lateral Bruno Pacheco é dúvida após sentir um desconforto no tornozelo durante o aquecimento do embate contra o Galo, que o deixou fora de ação na partida da última quarta-feira, 12.