Lucas Sasha cumpre suspensão e desfalca Fortaleza contra o Bahia

O camisa 88 tem sido um dos principais destaques do Fortaleza na temporada / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Precisando vencer, o Fortaleza viaja até a Bahia para enfrentar o Tricolor baiano, em duelo da 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, o treinador argentino Martín Palermo terá um importante desfalque: a ausência do volante Lucas Sasha. Contra a equipe baiana, o camisa 88 do Leão terá que cumprir suspensão automática após receber seu terceiro cartão amarelo em sequência no empate com o Atlético-MG, na última quarta-feira, 12.

Desde então, o camisa 88 atuou em todos os onze jogos do treinador argentino à frente do Tricolor do Pici. Tendo conquistado no período, três vitórias, quatro empates e outras quatro derrotas. Outras possíveis ausências Para este confronto contra o Bahia, o Fortaleza ainda deverá ter como desfalques o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Rodrigo e o atacante Marinho. Dentre esses, o arqueiro segue em recuperação após cirurgia no ombro direito. Já o defensor segue tratando um edema no músculo posterior da coxa direita e o meio-campista um estiramento ligamentar no joelho esquerdo.