Fortaleza encerra 1º turno da Série A sem vencer fora de casa pela primeira vez

Esta estatística fica ainda mais destoante quando comparada a temporada passada / Crédito: Pedro Souza/Atlético

O Fortaleza empatou por 3 a 3 com o Atlético-MG na noite desta quarta-feira, 12, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo atrasado da 16ª rodada da Série A deste ano. Com este resultado, o Leão, de forma inédita, encerrou o primeiro turno da Série A do Brasileirão sem vitórias como visitante. Nos nove jogos da primeira metade, que o escrete leonino disputou longe de seus domínios, em quatro ele foi derrotado (contra Vitória, Vasco, Flamengo e Grêmio) e em outros cinco o placar terminou igualado (Mirassol, Sport, São Paulo, Corinthians e Atlético-MG).