Fortaleza encerra 1º turno da Série A sem vencer fora de casa pela primeira vez

Fortaleza encerra 1º turno da Série A sem vencer fora de casa pela primeira vezNeste Campeonato Brasileiro, o escrete do Pici é, atualmente, o terceiro pior visitante dentre os 20 clubes da Série A
O Fortaleza empatou por 3 a 3 com o Atlético-MG na noite desta quarta-feira, 12, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo atrasado da 16ª rodada da Série A deste ano. Com este resultado, o Leão, de forma inédita, encerrou o primeiro turno da Série A do Brasileirão sem vitórias como visitante.
Nos nove jogos da primeira metade, que o escrete leonino disputou longe de seus domínios, em quatro ele foi derrotado (contra Vitória, Vasco, Flamengo e Grêmio) e em outros cinco o placar terminou igualado (Mirassol, Sport, São Paulo, Corinthians e Atlético-MG).
Leia mais
Para efeito de comparação, o Leão só teve um retrospecto parecido como este nos Brasileirões de 2003 e 2006. No primeiro deles, o Tricolor só foi conquistar sua primeira vitória como visitante já na 19ª rodada, quando derrotou o Flamengo por 2 a 0. Já em 2006, o triunfo veio duas partidas antes, na 17ª rodada, quando superou a Ponte Preta por 3 a 1.
Mesmo em 2022, quando o escrete cearense terminou a primeira metade do certame na última colocação, o Fortaleza já havia vencido longe de casa até a 19ª rodada - quando derrotou o Flamengo, na 9ª rodada, e Atlético-GO, na 17ª.
Temporadas discrepantes
Esta estatística fica ainda mais destoante quando comparada a temporada passada. O Leão encerrou a Série A tendo a 5º melhor campanha como visitante de todo o certame. Foram cinco vitórias, seis empates e oito derrotas no Brasileirão 2024.
Já neste Campeonato Brasileiro, o escrete do Pici é, atualmente, o terceiro pior visitante dentre os 20 clubes da Série A — tendo conquistado 10 dos 48 pontos disputados longe de seus domínios.
Até o momento, o time cearense disputou 16 partidas fora de casa na Série A 2025, com uma vitória, sete empates e oito derrotas. A campanha só posiciona o Fortaleza à frente do Vitória e do Sport, com oito e sete pontos somados, respectivamente.
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente