Sem Moisés, Fortaleza pode ter 6 desfalques contra o Vitória

Moisés segue fora desde a partida ante o Internacional, no dia 13 de abril de 2025, quando sofreu a lesão na comemoração de um gol acrobático anulado pelo VAR / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza fará seu primeiro jogo sob o comando do técnico Martín Palermo às 16 horas deste sábado, 13, na Arena Castelão, e terá desfalques. No confronto direto ante o Vitória, o argentino terá três ausências, três dúvidas, um retorno confirmado e cinco possíveis estreias — ou reestreias — no compromisso que abre sua luta contra o rebaixamento à frente do Leão do Pici na Série A do Campeonato Brasileiro. Entre os desfalques garantidos por lesão estão os defensores Kuscevic e Tinga, além do atacante Moisés, que voltou a sentir um incômodo após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e a tendência é que continue de fora ante o time baiano. A expectativa do departamento médico é que o desconforto não seja nada grave e Moisés retorne ante o Palmeiras, no dia 20, fora de casa.

O ponta José Herrera, o zagueiro Benevenuto e o volante Lucas Sasha figuram entre as dúvidas por estarem voltando de suas respectivas lesões, enquanto o atacante Marinho volta após cumprir suspensão ante o Internacional. O jogo pode ter ainda as estreias de Lucas Gazal, Yeison Guzmán, Lucas Crispim, Kayke e do próprio Benevenuto, que retornou de empréstimo. Situação dos atletas Na zaga, Kuscevic segue com um edema muscular no adutor da coxa direita, podendo dar espaço para Brítez ou para a estreia de Lucas Gazal, apresentado nesta quinta-feira, 11. Benevenuto, outra opção para a posição, voltou a treinar com bola, mas foi desfalque em parte dos treinamentos por uma lesão leve sofrida no Criciúma. Mesmo nestas condições, deve ser relacionado. Ainda na defesa, Tinga lesionou a coxa nos treinamentos e será outro desfalque, com Mancuso — ou o próprio Brítez — podendo assumir a vaga nos onze iniciais.