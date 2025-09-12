Sem Moisés, Fortaleza pode ter 6 desfalques contra o Vitória

Sem Moisés, Fortaleza tem 3 desfalques e 3 dúvidas para enfrentar o Vitória na Série AO atacante Moisés vinha realizando atividades com bola junto ao restante dos companheiros, em quantidade reduzida, mas voltou a sentir dores e será reavaliado
O Fortaleza fará seu primeiro jogo sob o comando do técnico Martín Palermo às 16 horas deste sábado, 13, na Arena Castelão, e terá desfalques. No confronto direto ante o Vitória, o argentino terá três ausências, três dúvidas, um retorno confirmado e cinco possíveis estreias — ou reestreias — no compromisso que abre sua luta contra o rebaixamento à frente do Leão do Pici na Série A do Campeonato Brasileiro.
Entre os desfalques garantidos por lesão estão os defensores Kuscevic e Tinga, além do atacante Moisés, que voltou a sentir um incômodo após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e a tendência é que continue de fora ante o time baiano. A expectativa do departamento médico é que o desconforto não seja nada grave e Moisés retorne ante o Palmeiras, no dia 20, fora de casa.
O ponta José Herrera, o zagueiro Benevenuto e o volante Lucas Sasha figuram entre as dúvidas por estarem voltando de suas respectivas lesões, enquanto o atacante Marinho volta após cumprir suspensão ante o Internacional. O jogo pode ter ainda as estreias de Lucas Gazal, Yeison Guzmán, Lucas Crispim, Kayke e do próprio Benevenuto, que retornou de empréstimo.
Situação dos atletas
Na zaga, Kuscevic segue com um edema muscular no adutor da coxa direita, podendo dar espaço para Brítez ou para a estreia de Lucas Gazal, apresentado nesta quinta-feira, 11. Benevenuto, outra opção para a posição, voltou a treinar com bola, mas foi desfalque em parte dos treinamentos por uma lesão leve sofrida no Criciúma. Mesmo nestas condições, deve ser relacionado.
Ainda na defesa, Tinga lesionou a coxa nos treinamentos e será outro desfalque, com Mancuso — ou o próprio Brítez — podendo assumir a vaga nos onze iniciais.
No meio de campo, o volante Lucas Sasha é a única dúvida, posto que se recuperava de um edema muscular na panturrilha direita e realizou apenas um treino após retornar. A tendência é que o jogador apareça em período de transição, mas pode ser a surpresa entre os relacionados.
Um passo à frente de Sasha, a parte ofensiva do meio de campo tricolor vive momento contrário, com jogadores de sobra. Lucas Crispim e Guzmán já estão regularizados e podem estrear, além de Prior e Pochettino, que já fazem a função, e Martínez, que retorna após ter sido afastado por Renato Paiva.
Setor ofensivo: Moisés deve seguir fora
No ataque, mais dúvidas para a comissão do ex-atacante Martín Palermo. A principal delas é o atacante Moisés, que voltou a sentir desconfortos e está sendo reavaliado pelo departamento médico. O ofensivo, após um turno inteiro lesionado, vinha participando de todos os treinamentos, mesmo com cargas reduzidas, mas treinou separado no último compromisso e dificilmente estará entre os relacionados do Tricolor ante o Vitória.
Contudo, ainda nas pontas, o Leão do Pici pode contar com dois retornos. Um deles é certo: o atacante Marinho retorna de suspensão e está disponível. Por sua vez, a situação de Herrera é mais parecida com a de Sasha: o argentino realizou pouco tempo de treinamento e também pode aparecer de supresa, mas a tendência é que esteja em transição após um estiramento ligamentar no joelho esquerdo.
Outros dois nomes que podem aparecer são o de Deyverson, reintegrado ao time, e o de Kayke, atacante de 19 anos que chegou do Botafogo ao Fortaleza e ainda não fez sua estreia no escrete vermelho-azul-e-branco.