Com hat-trick contra o Galo, Deyverson vira artilheiro do Fortaleza na Série A

Com hat-trick contra o Galo, Deyverson vira artilheiro do Fortaleza na Série AAtacante superou Breno Lopes em número de gols no Brasileirão
O Fortaleza buscou o empate em 3 a 3 com o Atlético-MG, na Arena MRV, na noite dessa quarta-feira, 12. Os três gols marcados por Deyverson diante de seu ex-clube colocaram camisa 18 na artilharia do Tricolor na Série A do Brasileirão, com seis tentos em 22 partidas. Até então, o maior goleador da equipe na competição era Breno Lopes, com cinco gols.
Antes de ser decisivo contra o Galo, Deyverson — que chegou ao Fortaleza em março, vindo justamente do Atlético — já havia balançado as redes contra Grêmio, Vitória e Bragantino. No total, o atacante soma oito gols e uma assistência em 42 jogos pelo clube do Pici.
Leia mais
Palermo exalta protagonismo de Deyverson
Em coletiva pós-jogo, o técnico tricolor Martín Palermo destacou a evolução do elenco e o protagonismo do centroavante na partida.
“Cada jogador foi melhorando seu rendimento com os resultados que foram aparecendo, e o nível foi crescendo individualmente. Isso significa que, coletivamente, a equipe funcionou para que cada um pudesse render da melhor forma. E hoje o Deyverson, sabendo que tinha sua oportunidade, aproveitou mais do que bem”, disse o argentino.
“Hoje o Deyverson teve a oportunidade de estar no lugar de Bareiro, que era o goleador do time. E hoje o Deyverson contribuiu com o que o time precisava, três gols muito importantes”, completou.
Com o empate, o Fortaleza está na 19ª colocação, com 31 pontos, e agora foca na sequência de jogos fora de casa. O próximo compromisso será na próximo quinta-feira, 20, contra o Bahia. As equipes se enfrentam às 18 horas, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada da Série A.