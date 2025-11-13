Com hat-trick contra o Galo, Deyverson vira artilheiro do Fortaleza na Série A

Deyverson, do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Atlético-MG / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza buscou o empate em 3 a 3 com o Atlético-MG, na Arena MRV, na noite dessa quarta-feira, 12. Os três gols marcados por Deyverson diante de seu ex-clube colocaram camisa 18 na artilharia do Tricolor na Série A do Brasileirão, com seis tentos em 22 partidas. Até então, o maior goleador da equipe na competição era Breno Lopes, com cinco gols. Antes de ser decisivo contra o Galo, Deyverson — que chegou ao Fortaleza em março, vindo justamente do Atlético — já havia balançado as redes contra Grêmio, Vitória e Bragantino. No total, o atacante soma oito gols e uma assistência em 42 jogos pelo clube do Pici.