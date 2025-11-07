Próximos jogos do Fortaleza no Brasileirão 2025

Fortaleza busca subir na tabela do Brasileirão 2025; confira sequência de jogos completa / Crédito: Mateus Lotif / FEC

O Campeonato Brasileiro da Série A 2025, o Brasileirão, teve início em 29 de março e chega na sua reta final, seguindo até 21 de dezembro. Na competição, além de disputar pela taça inédita, o clube nordestino Fortaleza briga para sair da zona de rebaixamento.

Na Série A, o Tricolor do Pici ainda não conquistou o título. Em 2024, porém, foi o clube do Nordeste com a melhor campanha da história do torneio disputado por pontos corridos.

