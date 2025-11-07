Próximos jogos do Fortaleza no Brasileirão 2025

Próximos jogos do Fortaleza no Brasileirão 2025Fortaleza enfrenta altos e baixos na disputa pelo Campeonato Brasileiro da Série A 2025; confira a tabela de jogos do Leão do Pici nas rodadas finais
O Campeonato Brasileiro da Série A 2025, o Brasileirão, teve início em 29 de março e chega na sua reta final, seguindo até 21 de dezembro. Na competição, além de disputar pela taça inédita, o clube nordestino Fortaleza briga para sair da zona de rebaixamento.
Na Série A, o Tricolor do Pici ainda não conquistou o título. Em 2024, porém, foi o clube do Nordeste com a melhor campanha da história do torneio disputado por pontos corridos.
Nesta edição do campeonato, o Fortaleza estreou com o pé direito, vencendo o Fluminense por 2 a 0 na primeira rodada. O primeiro gol da partida, e também do Brasileirão deste ano, foi marcado por Lucero.
Na 32ª rodada, o clube empatou com o Ceará por 1 x 1 e está a poucos passos de sair do Z-4. Até o momento desta matéria, o Fortaleza ocupa a 19ª posição na tabela.
Confira a sequência de jogos atualizada:
Fortaleza no Brasileirão 2025: tabela de jogos
O Fortaleza em 2025 estreou na Arena Castelão com vitória sobre o Fluminense por 2 a 0. Na 38ª e última rodada do campeonato, o tricolor se despede enfrentando o Botafogo.
>> Veja jogos e tabela atualizada da Série A do Brasileirão 2025 em outubro
Confira os jogos do Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2025:
- 33ª rodada – 9 de novembro
Fortaleza x Grêmio – 20h30
- 16ª rodada – 12 de novembro
Atlético-MG x Fortaleza – 20h30
- 34ª rodada – 30 de novembro
Bahia x Fortaleza – 18h
- 35ª rodada – 26 de novembro
Fortaleza x Atlético-MG – 18h30
- 36ª rodada – 30 de novembro
Red Bull Bragantino x Fortaleza – 19h
- 37ª rodada – 3 de dezembro
Fortaleza x Corinthians – horário a definir
- 38ª rodada – 7 de dezembro
Botafogo x Fortaleza – horário a definir
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reorganizou o calendário para beneficiar finalistas da Libertadores e Sul-Americana, como o Atlético MG. Assim, a 16º e 35º rodada serão jogadas fora de ordem.
O remanejo de disputas é comum, pois a entidade proíbe que um clube jogue duas partidas seguidas com menos de 66 horas de intervalo.