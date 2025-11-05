Corinthians tem melhor sequência positiva no Brasileirão

Corinthians tem melhor sequência positiva no BrasileirãoTimão chegou a sua terceira vitória consecutiva, algo que ainda não aconteceu no torneio, e sonha com uma vaga na Libertadores
O Corinthians vive o seu melhor momento dentro do Campeonato Brasileiro. Com três vitórias consecutivas, contra Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio, o Alvinegro alcançou uma marca que não conseguia na temporada desde maio, quando bateu Santos, Novorizontino e Racing do Uruguai.
Com isso, Dorival Júnior consegue ter um momento de estabilidade e confiança no comando do time. Apresentado no final de abril, o treinador até esteve à frente da equipe na sequência de maio, mas agora consegue ter um time mais completo. Além disso, a temporada chega à sua reta decisiva com boas possibilidades para o Timão.
Afinal, o Corinthians conseguiu subir na tabela com as vitórias e subiu para a décima colocação, com 42 pontos. Com isso, está a cinco pontos do Fluminense, sétimo colocado, que abre a zona de classificação para a Libertadores. O Timão também está na semifinal da Copa do Brasil, crescendo à medida que os jogos decisivos se aproximam.
Caso vença a partida desta quarta-feira (05), contra o Bragantino, o Timão vai igualar um feito apenas no ano passado nesta década. Na arrancada de 2024, o Corinthians venceu quatro jogos seguidos para deslanchar rumo à Libertadores, algo que não acontecia desde 2020.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.