Corinthians tem melhor sequência positiva no Brasileirão

Timão chegou a sua terceira vitória consecutiva, algo que ainda não aconteceu no torneio, e sonha com uma vaga na Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Corinthians vive o seu melhor momento dentro do Campeonato Brasileiro. Com três vitórias consecutivas, contra Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio, o Alvinegro alcançou uma marca que não conseguia na temporada desde maio, quando bateu Santos, Novorizontino e Racing do Uruguai. Com isso, Dorival Júnior consegue ter um momento de estabilidade e confiança no comando do time. Apresentado no final de abril, o treinador até esteve à frente da equipe na sequência de maio, mas agora consegue ter um time mais completo. Além disso, a temporada chega à sua reta decisiva com boas possibilidades para o Timão.