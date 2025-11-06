Santos é derrotado pelo Palmeiras e Fortaleza segue a cinco pontos de saída do Z-4

Santos é derrotado pelo Palmeiras e Fortaleza segue a cinco pontos de saída do Z-4Com a derrota, o Peixe aparece na 17ª colocação, com 33 pontos. O Fortaleza é o 19º colocado, com 29 pontos
O Santos foi derrotado pelo Palmeiras nesta quinta-feira, 6, e se complicou na briga contra o rebaixamento. No Allianz Parque, o Alviverde venceu o Peixe pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Vitor Roque.
O Alvinegro Praiano terminou a rodada na zona de rebaixamento. O Vitória venceu o Internacional na rodada e, com a derrota, o Peixe aparece na 17ª colocação, com 33 pontos - tem um a menos que a equipe baiana, a primeira fora do Z4.
Quem se beneficia do resultado é o Fortaleza, que diminuiu a distância para a equipe paulista para quatro pontos e manteve em cinco pontos a distância para o 16º colocado. Caso o Peixe tivesse vencido o Clássico, iria a 36 pontos e aumentaria a diferença para sete pontos em relação ao clube cearense.
(Colaborou João Bosco Neto/Especial para O POVO)
Palmeiras 2x0 Santos: o jogo
Aos dois minutos, o Palmeiras finalizou a gol pela primeira vez. Mauricio arriscou a finalização de fora da área, mas Gabriel Brazão estava atento e espalmou. Cinco minutos depois, Piquerez cobrou falta da entrada da área e bateu direto para o gol, obrigando o goleiro santista a espalmar para escanteio.
O primeiro chute do Santos veio após uma sobra de bola na entrada da área, em que Zé Rafael finalizou e a bola foi desviada pela linha de fundo. Já aos 19 minutos, o Palmeiras quase abriu o placar. A bola sobrou com Mauricio, que chutou de dentro da área, mas com desvio, e Brazão espalmou.
Com 21 minutos, o Palmeiras ficou muito próximo do primeiro gol. Em lançamento em profundidade de Piquerez, Flaco López ganhou na velocidade e driblou Piquerez. O argentino concluiu a gol, mas Zé Ivaldo salvou em cima da linha e impediu o gol do Verdão. No lance seguinte, em cobrança de falta para dentro da área, Willian Arão marcou para o Santos, mas o tento foi anulado por impedimento.
A primeira chance do Palmeiras na segunda etapa veio logo aos dois minutos. Após toque de cabeça de Vitor Roque, a bola foi na direção de Bruno Fuchs. O zagueiro, sozinho, cabeceou à queima-roupa, mas Brazão fez grande defesa no reflexo e salvou o Santos. Um minuto depois, Carlos Miguel saiu socando a bola em cobrança de falta e Victor Hugo tentou de bicicleta, mas Gustavo Gómez salvou o Verdão e tirou em cima da linha, mandando para escanteio.
Foi aos 21 minutos que, depois de tanto tentar, o Palmeiras inaugurou o marcador. Flaco López ganhou dividida de Zé Ivaldo e lançou Vitor Roque. O camisa 9 saiu cara a cara com Brazão e driblou o goleiro, só empurrando para o fundo das redes. Com 31 minutos, Flaco López arriscou de fora da área e o arqueiro santista espalmou novamente.
Com 34 minutos, o Palmeiras marcou o segundo gol, para delírio da torcida no Allianz Parque. Veiga encontrou lindo passe em profundidade para Vitor Roque. O camisa 9 ganhou na velocidade, invadiu a grande área e bateu de cavadinha, encobrindo Brazão e anotando um golaço para selar a vitória alviverde.
Nos minutos finais, o jogo voltou a ficar lá e cá, com finalizações perigosas dos dois lados. Aos 43 minutos, Rollheiser fez boa jogada individual, tirou a marcação, e Carlos Miguel defendeu. Em sequência, Allan arrancou e bateu de fora da área, acertando a trave de Brazão.