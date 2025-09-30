Brasileirão Série A 2025 em outubro: jogos e tabela atualizada

Veja jogos e tabela atualizada da Série A do Brasileirão 2025 em outubroRodadas de outubro prometem fortes emoções no Brasileirão 2025, com clássicos nacionais e confrontos decisivos para a reta final da competição
O mês de outubro será marcado por grandes duelos na Série A do Brasileirão 2025, incluindo clássicos regionais e partidas que podem mexer diretamente na tabela.
Com a disputa pelo título e a luta contra o rebaixamento cada vez mais acirradas, os torcedores terão semanas intensas de futebol.
Veja abaixo tabela atualizada e todos os jogos confirmados para as rodadas entre a 26ª e a 30ª.
26ª rodada do Brasileirão da Série A 2025 – início em 30 de setembro
- Atlético-MG x Juventude: Arena MRV – 30/09 – 21h30
- Palmeiras x Vasco: Allianz Parque – 01/10 – 19h00
- Mirassol x Bragantino: Maião – 01/10 – 19h00
- Sport x Fluminense: Ilha do Retiro – 01/10 – 19h00
- Internacional x Corinthians: Beira-Rio – 01/10 – 19h30
- Botafogo x Bahia: Nilton Santos – 01/10 – 21h30
- Santos x Grêmio: Vila Belmiro – 01/10 – 21h30
- Vitória x Ceará: Barradão – 02/10 – 19h00
- Fortaleza x São Paulo: Castelão (CE) – 02/10 – 19h30
- Flamengo x Cruzeiro: Maracanã – 02/10 – 20h30
27ª rodada do Brasileirão da Série A 2025 – 4 e 5 de outubro
- Fluminense x Atlético-MG: Maracanã – 04/10 – 18h30
- Bragantino x Grêmio: Cícero de Souza Marques – 04/10 – 18h30
- Internacional x Botafogo: Beira-Rio – 04/10 – 18h30
- Corinthians x Mirassol: Neo Química Arena – 04/10 – 21h00
- Vasco x Vitória: São Januário – 05/10 – 16h00
- São Paulo x Palmeiras: Morumbis – 05/10 – 16h00
- Bahia x Flamengo: Arena Fonte Nova – 05/10 – 18h30
- Juventude x Fortaleza: Alfredo Jaconi – 05/10 – 18h30
- Cruzeiro x Sport: Mineirão – 05/10 – 20h30
- Ceará x Santos: Castelão (CE) – 05/10 – 20h30
28ª rodada do Brasileirão da Série A 2025 – 15 e 16 de outubro
- Palmeiras x Bragantino: Allianz Parque – 15/10 – 19h00
- Botafogo x Flamengo: Nilton Santos – 15/10 – 19h30
- Mirassol x Internacional: Maião – 15/10 – 20h00
- Sport x Ceará: Ilha do Retiro – 15/10 – 20h00
- Santos x Corinthians: Vila Belmiro – 15/10 – 21h30
- Atlético-MG x Cruzeiro: Arena MRV – 15/10 – 21h30
- Fortaleza x Vasco: Castelão (CE) – 15/10 – 21h30
- Grêmio x São Paulo: Arena do Grêmio – 16/10 – 19h00
- Fluminense x Juventude: Maracanã – 16/10 – 21h30
- Vitória x Bahia: Barradão – 16/10 – 21h30
29ª rodada do Brasileirão da Série A 2025 – 18 a 20 de outubro
- Corinthians x Atlético-MG: Neo Química Arena – 18/10 – 18h30
- Internacional x Sport: Beira-Rio – 18/10 – 18h30
- Cruzeiro x Fortaleza: Mineirão – 18/10 – 21h00
- Mirassol x São Paulo: Maião – 19/10 – 16h00
- Ceará x Botafogo: Castelão (CE) – 19/10 – 16h00
- Flamengo x Palmeiras: Maracanã – 19/10 – 18h30
- Bahia x Grêmio: Arena Fonte Nova – 19/10 – 20h30
- Juventude x Bragantino: Alfredo Jaconi – 20/10 – 19h00
- Vasco x Fluminense: Maracanã – 20/10 – 19h30
- Santos x Vitória: Vila Belmiro – 20/10 – 21h30
30ª rodada do Brasileirão da Série A 2025 – 25 a 27 de outubro
- Atlético-MG x Ceará: Arena MRV – 25/10 – 16h00
- Vitória x Corinthians: Barradão – 25/10 – 16h00
- Sport x Mirassol: Ilha do Retiro – 25/10 – 18h30
- Fortaleza x Flamengo: Castelão (CE) – 25/10 – 19h30
- Fluminense x Internacional: Maracanã – 25/10 – 21h30
- São Paulo x Bahia: Morumbis – 25/10 – 21h30
- Botafogo x Santos: Nilton Santos – 26/10 – 16h00
- Bragantino x Vasco: Cícero de Souza Marques – 26/10 – 18h30
- Palmeiras x Cruzeiro: Allianz Parque – 26/10 – 20h30
- Grêmio x Juventude: Arena do Grêmio – 27/10 – 20h00