Palermo após empate do Fortaleza no Clássico-Rei: "Vamos lutar até o final"

Martín Palermo ressalta confiança no Fortaleza após empate no Clássico-Rei / Crédito: AFONSO RIBEIRO/O POVO

O empate por 1 a 1 com o Ceará, sofrido nos acréscimos do Clássico-Rei, teve gosto amargo para o Fortaleza. A equipe de Martín Palermo abriu o placar no primeiro tempo, mas não sustentou a vantagem e acabou levando o gol de Pedro Raul nos minutos finais. O resultado deixa o Tricolor na vice-lanterna da Série A, com 29 pontos, a cinco do Vitória - primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na entrevista coletiva após o jogo, Palermo destacou que, apesar da frustração com o resultado, segue confiante na capacidade de reação do grupo nas sete rodadas finais da Série A.

“Parece que faz meses que estou aqui. Falta um mês, sete partidas. O que venho vendo nas últimas partidas é que a equipe não vai se entregar, vai lutar por esse desafio que assumi desde o momento em que cheguei. Não me interessa o que passou antes da minha chegada. Se há uma melhor versão da equipe, é fruto do que trabalhamos para recuperar rendimentos que talvez estivessem baixos e hoje estão se levantando. É uma boa resposta. Se temos boas respostas, vamos lutar até o final”, afirmou o técnico argentino. Leia mais Empate justo no Clássico-Rei, mas de pesos opostos: Ceará comemora, Fortaleza leva golpe duríssimo

Com a vantagem do 1 a 0 no placar, construído no primeiro tempo, o Fortaleza teve uma postura ainda mais recuada na segunda etapa. O Ceará, embora tenha criado poucas chances claras nos 45 minutos finais, chegou ao gol de empate após insistir e ocupar o campo ofensivo. "Entraram jogadores com outras características. Somamos um volante a mais, o Crispim tem características diferentes de Moisés, dá outra função à equipe. O time mudou muito pelas características dos jogadores. Se tivéssemos peças similares às que saíram, poderíamos manter a forma de atacar e de preocupar o rival", explicou Palermo sobre as substituições no segundo tempo.