Palermo após empate do Fortaleza no Clássico-Rei: "Vamos lutar até o final"Na entrevista coletiva após o jogo, Palermo destacou que, apesar da frustração com o resultado, segue confiante na capacidade de reação do grupo
O empate por 1 a 1 com o Ceará, sofrido nos acréscimos do Clássico-Rei, teve gosto amargo para o Fortaleza. A equipe de Martín Palermo abriu o placar no primeiro tempo, mas não sustentou a vantagem e acabou levando o gol de Pedro Raul nos minutos finais. O resultado deixa o Tricolor na vice-lanterna da Série A, com 29 pontos, a cinco do Vitória - primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Na entrevista coletiva após o jogo, Palermo destacou que, apesar da frustração com o resultado, segue confiante na capacidade de reação do grupo nas sete rodadas finais da Série A.
“Parece que faz meses que estou aqui. Falta um mês, sete partidas. O que venho vendo nas últimas partidas é que a equipe não vai se entregar, vai lutar por esse desafio que assumi desde o momento em que cheguei. Não me interessa o que passou antes da minha chegada. Se há uma melhor versão da equipe, é fruto do que trabalhamos para recuperar rendimentos que talvez estivessem baixos e hoje estão se levantando. É uma boa resposta. Se temos boas respostas, vamos lutar até o final”, afirmou o técnico argentino.
Com a vantagem do 1 a 0 no placar, construído no primeiro tempo, o Fortaleza teve uma postura ainda mais recuada na segunda etapa. O Ceará, embora tenha criado poucas chances claras nos 45 minutos finais, chegou ao gol de empate após insistir e ocupar o campo ofensivo.
"Entraram jogadores com outras características. Somamos um volante a mais, o Crispim tem características diferentes de Moisés, dá outra função à equipe. O time mudou muito pelas características dos jogadores. Se tivéssemos peças similares às que saíram, poderíamos manter a forma de atacar e de preocupar o rival”, explicou Palermo sobre as substituições no segundo tempo.
O treinador tricolor também agradeceu o apoio dos torcedores mesmo após o empate diante do Ceará.
“Senti esse apoio um dia antes, quando foram ao Pici incentivar o time, e também essa retribuição da torcida pelo que os jogadores entregaram dentro de campo no Clássico. É muito importante, tem que existir essa energia. Necessitamos que continuem acreditando, a equipe vem mostrando uma melhora. Necessitamos deles no próximo domingo."
O Fortaleza volta a campo neste domingo, 9, para encarar o Grêmio na Arena Castelão.