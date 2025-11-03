Paz convoca torcida para treino aberto e Clássico-Rei: "Juntos pelo Fortaleza"

Fortaleza vai realizar novo treino aberto para a torcida no Pici / Crédito: Samuel Setubal

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz convocou a torcida tricolor para o treino aberto da próxima quarta-feira, 5, na véspera do Clássico-Rei do Brasileirão. O dirigente do Leão repetiu o discurso de "fé inabalável" na luta contra o rebaixamento e quer contar com o apoio das arquibancadas diante do arquirrival Ceará, na quinta, 6, às 20 horas, no Castelão. "Queremos o Pici e, mais ainda, o Castelão lotado da nossa parte, torcedor comprando ingresso. O mando não é nosso nessa parte, mas temos certeza que vamos encher, criar atmosfera, fazer a festa bonita para empurrar o Fortaleza", disse Marcelo Paz, no vídeo em que anunciou o treino aberto.