Paz convoca torcida para treino aberto e Clássico-Rei: "Juntos pelo Fortaleza"CEO da SAF do Leão pede apoio dos tricolores na atividade da próxima quarta-feira, 5, no Pici, e também na partida contra o Ceará, na quinta, 6, no Castelão
CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz convocou a torcida tricolor para o treino aberto da próxima quarta-feira, 5, na véspera do Clássico-Rei do Brasileirão. O dirigente do Leão repetiu o discurso de "fé inabalável" na luta contra o rebaixamento e quer contar com o apoio das arquibancadas diante do arquirrival Ceará, na quinta, 6, às 20 horas, no Castelão.
"Queremos o Pici e, mais ainda, o Castelão lotado da nossa parte, torcedor comprando ingresso. O mando não é nosso nessa parte, mas temos certeza que vamos encher, criar atmosfera, fazer a festa bonita para empurrar o Fortaleza", disse Marcelo Paz, no vídeo em que anunciou o treino aberto.
O Leão decidiu abrir parte da atividade de quarta para ter a presença dos tricolores no Centro de Excelência Alcides Santos — a entrada deve ser liberada na parte final do treino. A medida já havia sido adotada no início da passagem de Renato Paiva pelo clube, em julho, e agora vai se repetir sob comando de Martín Palermo.
Paz também chamou a torcida para a partida contra o Vovô, em que o Fortaleza será visitante. A venda de ingressos para os tricolores começou nesse domingo, 2, e o dirigente mostrou confiança em boa presença nas arquibancadas para empurrar o time.
"Nós acreditamos, estamos juntos nessa caminhada. Uma fé inabalável que vai dar certo. Temos compromisso quarta-feira no Pici, quinta no Castelão, juntos pelo Fortaleza", completou.
O Tricolor está na 18ª posição da Série A, com 28 pontos, a cinco de distância do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Com mais oito jogos pela frente, o Leão tenta se manter vivo na briga contra a queda da elite nacional.