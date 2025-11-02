Palermo reforça confiança em evolução do Fortaleza na luta contra o Z-4

Treinador argentino valorizou o desempenho do time após o confronto diante do Peixe, no último sábado, 1º, e pediu fé ao torcedor tricolor na luta contra o rebaixamento

Ainda assim, o técnico Martín Palermo valorizou o desempenho do time após o confronto diante do Peixe, no último sábado, 1º. Mais do que o ponto conquistado, o treinador destacou a evolução técnica que o grupo vem apresentando nas últimas partidas.

No duelo dos desesperados, Fortaleza e Santos somaram apenas um ponto cada após empatarem por 1 a 1 — resultado que, na prática, pouco alterou a situação de ambas as equipes na tabela da Série A, restando apenas sete rodadas para o fim da competição.

“É possível ver que o Fortaleza está crescendo e segue melhorando a cada jogo. Hoje, em uma partida difícil, contra um rival duro e direto na briga para descontar pontos, o time voltou a demonstrar essa evolução. É destacável o que fez a equipe. O setor defensivo esteve forte. No segundo tempo, o jogo ficou mais dentro da proposta do Santos, que buscava o empate, mas também criamos situações. Infelizmente, não conseguimos concluir em gol, mas saímos com uma boa sensação sobre o que a equipe vem mostrando e sobre o que ainda pode fazer”, avaliou o treinador argentino.

Para ele, o momento é de o torcedor reconhecer a entrega e o crescimento da equipe e se unir ao grupo nesta reta final de campeonato. O próximo desafio será em casa, diante do maior rival: o Ceará. O Clássico-Rei está marcado para a próxima quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão.

“Me sinto cada vez mais representado por esses jogadores. Sinto que a segurança e a confiança em reverter este momento estão sendo demonstradas dentro de campo. Quero que o torcedor perceba isso e reconheça o esforço. É importante que ele saiba que os jogadores não se entregaram. Eles precisam acreditar e seguir confiando, porque lutaremos até o fim para que o Fortaleza permaneça na Série A”, frisou Palermo.

O Leão ainda terá pela frente, na reta final do Brasileirão, além do Clássico-Rei contra o Ceará, confrontos contra Grêmio, Bahia, Atlético-MG, Bragantino, Corinthians e Botafogo.