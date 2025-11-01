Pochettino leva terceiro cartão amarelo contra o Santos e está fora do Clássico-Rei

Pochettino leva terceiro cartão amarelo contra o Santos e está fora do Clássico-ReiCamisa 7 do Leão se junta aos seis desfalques já confirmados do Leão para enfrentar o Ceará
No empate do Fortaleza contra o Santos, Pochettino, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática no Clássico-Rei. O jogo da dupla cearense pela 32ª rodada do Brasileirão acontece na próxima quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão.
Diante do Peixão, Tomás Pochettino foi penalizado pelo árbitro Anderson Daronco com o cartão amarelo após cometer falta contra um defensor adversário no meio de campo, aos 32 minutos de jogo.
O camisa 7 do Leão já havia levado cartão amarelo nas derrotas do Fortaleza contra Cruzeiro e São Paulo. Na atual temporada, o meia soma dois gols e duas assistências em 39 partidas.
O meia se junta aos seis desfalques já confirmados do Leão. João Ricardo, Marinho, Allanzinho, Benevenuto, Rodrigo e Matheus Pereira também não atuarão contra o Alvinegro de Porangabuçu, uma vez que se recuperam de lesão no departamento médico do clube tricolor.