Pochettino leva terceiro cartão amarelo contra o Santos e está fora do Clássico-Rei

Camisa 7 do Leão se junta aos seis desfalques já confirmados do Leão para enfrentar o Ceará

/ Crédito: Jogo fica truncado no meio-campo, com muitas tentativas de roubada de bola e erros forçados de passe

No empate do Fortaleza contra o Santos, Pochettino, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática no Clássico-Rei. O jogo da dupla cearense pela 32ª rodada do Brasileirão acontece na próxima quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão.

Diante do Peixão, Tomás Pochettino foi penalizado pelo árbitro Anderson Daronco com o cartão amarelo após cometer falta contra um defensor adversário no meio de campo, aos 32 minutos de jogo.