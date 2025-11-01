Lucas Sasha cobra mais atenção do Fortaleza: "Tomamos gol por besteira"

Lucas Sasha no duelo contra o Santos / Crédito: Guilherme Dionizio/AE

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Santos e segue na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, a pontos do Alvinegro Praiano, atual 16º colocado. A partida aconteceu na tarde deste sábado, 1º, na Vila Belmiro, em Santos (SP) e teve como autores dos tentos Adam Bareiro e um gol contra de Bruno Pacheco. Após o duelo, o volante Lucas Sasha concedeu entrevista. O camisa 88 comentou os erros que o time cometeu durante o ano e elogiou a postura da equipe.