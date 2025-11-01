Lucas Sasha cobra mais atenção do Fortaleza: "Tomamos gol por besteira"O jogador se mostrou frustrado com o empate, mas afirmou que o importante é somar pontos e que o principal para o clube é estar fora da zona de rebaixamento na última rodada do campeonato
O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Santos e segue na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, a pontos do Alvinegro Praiano, atual 16º colocado. A partida aconteceu na tarde deste sábado, 1º, na Vila Belmiro, em Santos (SP) e teve como autores dos tentos Adam Bareiro e um gol contra de Bruno Pacheco.
Após o duelo, o volante Lucas Sasha concedeu entrevista. O camisa 88 comentou os erros que o time cometeu durante o ano e elogiou a postura da equipe.
"Eu não acredito em azar. Acho que uma palavra que tem andado com a gente é o detalhe. Tiveram alguns jogos que tomamos gol por besteira, ou também desperdiçamos algumas oportunidades, e hoje tivemos a oportunidade de fazer o 2x1. No gol deles, a bola acabou batendo, mas isso acontece, em outra bateu e não entrou, isso é coisa do futebol. Acho que é a questão do detalhe que a gente tem que corrigir", disse.
O jogador se mostrou frustrado com o empate, mas afirmou que o importante é somar pontos e que o principal para o clube é estar fora da zona de rebaixamento na última rodada do campeonato.
"Viemos aqui querendo somar pontos, a gente somou, é o que eu sempre falo nas minhas entrevistas. A gente não precisa sair da zona agora, a gente precisa sair da zona no dia 7 de dezembro, na última rodada. Então a gente está construindo isso, quinta-feira tem um clássico que é super importante para nós, então de uma maneira assim a gente está feliz de ter levado pelo menos um ponto para casa", complementa.
Expectativas para o Clássico Rei
O Fortaleza enfrenta o Ceará nesta quinta-feira, 6, podendo reduzir ainda mais a distância para o 16º colocado em caso de vitória. Para Lucas Sasha, o fato do time ainda não ter vencido o Clássico-Rei é um combustível a mais para o time.
"Estamos a cinco pontos de sair da zona, estamos jogando bem, vindo de partidas boas e agora temos o clássico, um clássico que a gente ainda não venceu em 2025, então se a gente vence também aumenta a nossa moral. Iremos conseguir, vamos lutar até o fim. É o que eu disse, agora ia diminuir a vantagem? Ia, mas o mais importante é na última rodada a gente estar fora e não dentro da zona", afirma.