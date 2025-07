Fortaleza recebe abraço da torcida em treino aberto antes de enfrentar o Bragantino

O Fortaleza chegará neste sábado, 26, para jogo diante do Bragantino na Arena Castelão às 18h30min sabendo que apoio não vai faltar por parte da torcida. Nesta sexta-feira, 25, antes do duelo no qual o Leão vai em busca mais uma vez de sair da zona de rebaixamento da Série A, torcedores do Tricolor lotaram o Pici em treino aberto, realizando com uma grande festa, com fogos e sinalizadores.