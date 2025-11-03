Fortaleza anuncia treino aberto na véspera do Clássico-Rei

Torcida do Fortaleza presente na Arena Castelão durante o jogo contra o São Paulo pela Série A / Crédito: FCO FONTENELE

O Fortaleza marcou treino aberto para a torcida tricolor nesta quarta-feira, 5, um dia antes do Clássico-Rei válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O horário da abertura dos portões será divulgado em breve pelo clube. O CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, convocou os torcedores em vídeo publicado nas redes sociais do Fortaleza. O dirigente reforçou a importância da presença da torcida e pediu Castelão lotado de tricolores para o duelo decisivo contra o Ceará no Brasileirão.

"Me sinto cada vez mais representado por esses jogadores. Sinto que a segurança e a confiança em reverter este momento estão sendo demonstradas dentro de campo. Quero que o torcedor perceba isso e reconheça o esforço. É importante que ele saiba que os jogadores não se entregaram. Eles precisam acreditar e seguir confiando, porque lutaremos até o fim para que o Fortaleza permaneça na Série A", disse Palermo após o empate na Vila. O Fortaleza está na 18ª posição com 28 pontos somados, a cinco de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos. O Clássico-Rei está marcado para esta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão. O Ceará vem de vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 e ocupa a 12ª colocação na tabela da Série A com 38 pontos.