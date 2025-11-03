Fortaleza anuncia treino aberto na véspera do Clássico-Rei

Fortaleza anuncia treino aberto na véspera do Clássico-ReiO CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, convocou os torcedores em vídeo publicado nas redes sociais do Fortaleza. O dirigente reforçou a importância da presença da torcida e pediu Castelão lotado de tricolores
O Fortaleza marcou treino aberto para a torcida tricolor nesta quarta-feira, 5, um dia antes do Clássico-Rei válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O horário da abertura dos portões será divulgado em breve pelo clube.
O CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, convocou os torcedores em vídeo publicado nas redes sociais do Fortaleza. O dirigente reforçou a importância da presença da torcida e pediu Castelão lotado de tricolores para o duelo decisivo contra o Ceará no Brasileirão.
"Vocês pediram e a gente atendeu. Queremos o Pici cheio e mais ainda o Castelão lotado da nossa parte. Torcedor comprando ingresso, o mando não é nosso nessa partida, mas tenho certeza que vamos encher, criar a atmosfera, fazer a festa bonita para empurrar o Fortaleza. Nós acreditamos, estamos juntos nessa caminhada, com fé inabalável que vai dar certo", afirmou Marcelo.
Leia mais
O Tricolor chega para o reencontro com o Ceará na temporada após o empate em 1 a 1 diante do Santos, na Vila Belmiro. Apesar de não ter saído com os três pontos da vitória, o desempenho da equipe comandada por Martin Palermo foi positivo.
O discurso entre jogadores, comissão técnica e diretoria é de que ainda é possível reverter a situação faltando oito jogos para o fim do campeonato. A confiança é reforçada pelas últimas atuações da equipe, como no empate diante do Santos e na vitória sobre o Flamengo.
"Me sinto cada vez mais representado por esses jogadores. Sinto que a segurança e a confiança em reverter este momento estão sendo demonstradas dentro de campo. Quero que o torcedor perceba isso e reconheça o esforço. É importante que ele saiba que os jogadores não se entregaram. Eles precisam acreditar e seguir confiando, porque lutaremos até o fim para que o Fortaleza permaneça na Série A", disse Palermo após o empate na Vila.
O Fortaleza está na 18ª posição com 28 pontos somados, a cinco de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos.
O Clássico-Rei está marcado para esta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão. O Ceará vem de vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 e ocupa a 12ª colocação na tabela da Série A com 38 pontos.
Ingressos para a torcida do Fortaleza no Clássico-Rei
A torcida tricolor pode adquirir os ingressos para o Clássico-Rei através do site Leão Tickets ou nas lojas oficiais do clube. Os preços variam de R$ 30 a R$ 120.
- Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
- Superior Sul: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)
- Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
A compra dos bilhetes só será possível mediante ao cadastramento facial. Para fazer o seu, acesse: leaotickets.com.br/cadfacial/.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente