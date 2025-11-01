Palermo empata primeiro jogo como treinador do Fortaleza

Fortaleza tem 48,1% de aproveitamento com Martín Palermo / Crédito: FCO FONTENELE

O placar de 1 a 1 entre Fortaleza e Santos na tarde deste sábado, 1º, culmina no primeiro empate de Martín Palermo enquanto treinador do Fortaleza. Até o duelo que aconteceu na Vila Belmiro, em Santos (SP), o técnico argentino tinha dirigido o Tricolor em oito oportunidades, vencendo quatro jogos e empatando outros quatro. No atual momento, El Titan tem 48,14% de aproveitamento a frente do time do Pici, tendo somado 13 pontos de 27 possíveis. Neste recorte, o Tricolor de Aço marcou oito gols, tendo uma média de 0,8 gol por jogo, e sofreu 11 tentos, com a média e 1,2 tentos sofridos por jogo.