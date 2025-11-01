Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palermo empata primeiro jogo como treinador do Fortaleza

Autor João Bosco Neto
O placar de 1 a 1 entre Fortaleza e Santos na tarde deste sábado, 1º, culmina no primeiro empate de Martín Palermo enquanto treinador do Fortaleza. Até o duelo que aconteceu na Vila Belmiro, em Santos (SP), o técnico argentino tinha dirigido o Tricolor em oito oportunidades, vencendo quatro jogos e empatando outros quatro.

No atual momento, El Titan tem 48,14% de aproveitamento a frente do time do Pici, tendo somado 13 pontos de 27 possíveis. Neste recorte, o Tricolor de Aço marcou oito gols, tendo uma média de 0,8 gol por jogo, e sofreu 11 tentos, com a média e 1,2 tentos sofridos por jogo.

Apesar do ponto, o resultado ainda não é positivo para o Fortaleza, que poderia ter diminuído para dois pontos a diferença entre o clube cearense e o paulista. Além da manutenção da diferença de pontos entre os times, o Leão ainda não conseguiu vencer jogos em sequência no Campeonato Brasileiro, o que prejudica ainda mais a busca pela permanência. 

Desempenho ruim fora de casa

Atuando longe das terras alencarinas, o Leão do Pici tem o 4º pior desempenho do Campeonato Brasileiro, com somente uma vitória em 14 partidas disputadas. No recorte, O Tricolor tem somente 19,04% de aproveitamento.

O triunfo solitário aconteceu contra o Juventude, no dia 5 de outubro, em uma partida que o Fortaleza saiu atrás no placar, empatou no segundo tempo e virou o jogo nos minutos finais. Os gols deste duelo foram anotados por Eros Mancuso e Adam Bareiro.

Palermo não perdeu para rivais diretos

Se a 16ª colocação for considerada o objetivo principal da equipe leonina, o treinador Martín Palermo ainda não foi derrotado por adversários diretos desde que assumiu o clube. No período, o argentino e o Fortaleza derrotaram as outras três equipes da zona de rebaixamento e empataram com o primeiro clube fora do Z4.

O Leão, no 2º turno, venceu o Vitória por 2 a 0, o Sport por 1 a 0, a já citada partida contra o Juventude e conseguiu empatar com o Santos fora de casa. Contra adversários do meio de tabela, entretanto, o desempenho preocupa.

Com Palermo, o Tricolor enfrentou o Vasco, atual oitavo colocado, e o São Paulo, nono na tabela, e perdeu ambos os duelos por 2 a 0. Um ponto importante a ser mencionado é que em ambas as ocasiões, o time cearense chegou a ter um jogador a mais em determinados pontos da partida.

