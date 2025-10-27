Torcedores do Flamengo são retirados de setor do Fortaleza durante jogo no Castelão

Fortaleza aplicou promoção de ingressos a partir de R$ 10 contra o Flamengo. Saiba como comprar. / Crédito: Fernanda Barros/O POVO e Gilvan de Souza/Flamengo

Durante a partida entre Fortaleza e Flamengo, neste sábado, 25, no Castelão, torcedores flamenguistas que estavam à paisana foram retirados de setores destinados à torcida tricolor. Identificados antes do início do jogo, eles foram acompanhados por seguranças até o espaço reservado aos visitantes. A ação fez parte de uma fiscalização reforçada para garantir a separação das torcidas e evitar possíveis confrontos nas arquibancadas.