Torcedores do Flamengo são retirados de setor do Fortaleza durante jogo no Castelão

Torcedores do Flamengo são retirados de setor do Fortaleza durante jogo no CastelãoFiscalização do Gigante da Boa Vista nos setores da torcida mandante faz parte de protocolo orientado pelo MPCE
Durante a partida entre Fortaleza e Flamengo, neste sábado, 25, no Castelão, torcedores flamenguistas que estavam à paisana foram retirados de setores destinados à torcida tricolor. Identificados antes do início do jogo, eles foram acompanhados por seguranças até o espaço reservado aos visitantes.
A ação fez parte de uma fiscalização reforçada para garantir a separação das torcidas e evitar possíveis confrontos nas arquibancadas.
O protocolo realizado pela equipe de segurança do Gigante da Boa Vista seguiu uma orientação do Ministério Público do Ceará (MPCE) e do próprio Fortaleza, que havia alertado para o cumprimento rigoroso da divisão de torcidas no Castelão.
Um dia antes do jogo, Tricolor comunicou nas redes sociais que não seria permitido o acesso de torcedores do Rubro-Negro a locais destinados à torcida mandante. Segundo o Leão, o objetivo da medida era preservar a integridade de todos os torcedores e evitar qualquer tipo de conflito dentro do Castelão.
Apesar de alguns torcedores terem sido realocados no início do jogo, um vídeo de uma torcedora do Fortaleza chamando atenção de flamenguistas no setor mandante durante o jogo viralizou nas redes sociais. O episódio gerou revolta entre os torcedores rubro-negros.
Recorde de bilheteria
Para o confronto, foram disponibilizados 58.399 ingressos, com mais de 16% da carga total destinada aos visitantes. Os flamenguistas ficaram concentrados no setor Superior Norte, tradicionalmente reservado às torcidas visitantes.
O duelo, aliás, rendeu ao Fortaleza o maior lucro de bilheteria no ano. Com público total de 36.815 pessoas, a renda bruta para os cofres do Leão foi superior a R$ 2,7 milhões.