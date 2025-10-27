Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Se ganhamos do Flamengo, ganhamos de qualquer um", diz Paz após triunfo do Fortaleza

Em discurso no vestiário, o dirigente tricolor destacou ter uma "fé inabalável" de que o clube vai escapar do rebaixamento
Autor Mateus Moura
Em discurso no vestiário após a importante vitória do Fortaleza sobre o Flamengo, no último sábado, Marcelo Paz, CEO do clube, exaltou a entrega do elenco e disse ter uma “fé inabalável” de que o time escapará do rebaixamento. O dirigente ainda ressaltou que o triunfo sobre a equipe carioca reforça a capacidade do Leão de derrotar “qualquer um” na Série A.

“Eu sempre acreditei em vocês e vou continuar acreditando. Eu tenho uma fé inabalável de que vamos conseguir. A gente trabalha, é honesto e se dedica. Sofremos e soubemos sofrer. Estamos aqui vivos ainda. Ganhamos do Flamengo, gente. Se a gente ganha do Flamengo, ganha de qualquer um, de qualquer um. Bota isso na cabeça”, disse.

Paz também destacou que a vitória aconteceu por mérito dos jogadores, citando a importância tanto dos que entraram em campo quanto dos que não tiveram minutagem. O dirigente motivou os atletas, projetou que todos vão “sorrir bonito” no final do torneio e afirmou que o grupo ainda vai surpreender muita gente — menos eles mesmos, por acreditarem na recuperação.

“Nós ganhamos o jogo com mérito. Todos que entraram em campo e os que não entraram, é um grupo. Então acredita que vamos sorrir bonito no final do ano. Temos mais algumas batalhas e vamos surpreender muita gente, menos nós, porque acreditamos. Vamos juntos”, concluiu.

Fortaleza tem jogo decisivo contra o Santos na próxima rodada

A vitória sobre o Flamengo e os demais resultados da 30ª rodada recolocaram o Tricolor do Pici na disputa pela permanência na Série A. O próximo desafio do time será contra o Santos, primeiro clube fora do Z-4 e concorrente direto. Atualmente, as equipes estão separadas por cinco pontos na tabela, e, por isso, vencer na Vila Belmiro é fundamental para o Fortaleza.

