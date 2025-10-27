"Se ganhamos do Flamengo, ganhamos de qualquer um", diz Paz após triunfo do Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-09-2025: Coletiva com Presidente Marcelo Paz e Sergio Papilim em apresentação do novo Tecnico Palermo do Fortaleza no Pici. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Em discurso no vestiário após a importante vitória do Fortaleza sobre o Flamengo, no último sábado, Marcelo Paz, CEO do clube, exaltou a entrega do elenco e disse ter uma “fé inabalável” de que o time escapará do rebaixamento. O dirigente ainda ressaltou que o triunfo sobre a equipe carioca reforça a capacidade do Leão de derrotar “qualquer um” na Série A. “Eu sempre acreditei em vocês e vou continuar acreditando. Eu tenho uma fé inabalável de que vamos conseguir. A gente trabalha, é honesto e se dedica. Sofremos e soubemos sofrer. Estamos aqui vivos ainda. Ganhamos do Flamengo, gente. Se a gente ganha do Flamengo, ganha de qualquer um, de qualquer um. Bota isso na cabeça”, disse.