"Se ganhamos do Flamengo, ganhamos de qualquer um", diz Paz após triunfo do Fortaleza

"Se ganhamos do Flamengo, ganhamos de qualquer um", diz Paz após triunfo do FortalezaEm discurso no vestiário, o dirigente tricolor destacou ter uma "fé inabalável" de que o clube vai escapar do rebaixamento
Em discurso no vestiário após a importante vitória do Fortaleza sobre o Flamengo, no último sábado, Marcelo Paz, CEO do clube, exaltou a entrega do elenco e disse ter uma “fé inabalável” de que o time escapará do rebaixamento. O dirigente ainda ressaltou que o triunfo sobre a equipe carioca reforça a capacidade do Leão de derrotar “qualquer um” na Série A.
“Eu sempre acreditei em vocês e vou continuar acreditando. Eu tenho uma fé inabalável de que vamos conseguir. A gente trabalha, é honesto e se dedica. Sofremos e soubemos sofrer. Estamos aqui vivos ainda. Ganhamos do Flamengo, gente. Se a gente ganha do Flamengo, ganha de qualquer um, de qualquer um. Bota isso na cabeça”, disse.
Paz também destacou que a vitória aconteceu por mérito dos jogadores, citando a importância tanto dos que entraram em campo quanto dos que não tiveram minutagem. O dirigente motivou os atletas, projetou que todos vão “sorrir bonito” no final do torneio e afirmou que o grupo ainda vai surpreender muita gente — menos eles mesmos, por acreditarem na recuperação.
“Nós ganhamos o jogo com mérito. Todos que entraram em campo e os que não entraram, é um grupo. Então acredita que vamos sorrir bonito no final do ano. Temos mais algumas batalhas e vamos surpreender muita gente, menos nós, porque acreditamos. Vamos juntos”, concluiu.
Fortaleza tem jogo decisivo contra o Santos na próxima rodada
A vitória sobre o Flamengo e os demais resultados da 30ª rodada recolocaram o Tricolor do Pici na disputa pela permanência na Série A. O próximo desafio do time será contra o Santos, primeiro clube fora do Z-4 e concorrente direto. Atualmente, as equipes estão separadas por cinco pontos na tabela, e, por isso, vencer na Vila Belmiro é fundamental para o Fortaleza.