Deyverson provoca Flamengo após vitória do Fortaleza no Castelão; confira

Atacante alfinetou o Rubro-Negro ao lado de Breno Lopes, autor do único gol da partida
Atualizado às Autor Lara Santos
Após a vitória do Fortaleza sobre o Flamengo no Castelão, pela 30ª rodada da Série A, Deyverson usou as redes sociais nesse domingo, 26, para provocar o Rubro-Negro. O atacante tricolor publicou uma foto ao lado do companheiro Breno Lopes e escreveu na legenda: “Pai e padrasto”, em tom de ironia ao time da Gávea.

A provocação faz referência ao gol decisivo marcado por Breno Lopes no triunfo tricolor do último sábado, 25. O histórico entre Deyverson e o Flamengo vem de longa data. Em 2021, o atacante foi o autor do gol que garantiu o título da Copa Libertadores ao Palmeiras, na prorrogação, justamente contra o Rubro-Negro.

No duelo contra o Flamengo, Deyverson foi opção entre os reservas na partida, mas não foi utilizado pelo técnico Martín Palermo.

Respiro para o Leão

Com o resultado positivo em casa, o Fortaleza deixou a vice-lanterna da Série A e subiu para a 18ª posição, somando agora 24 pontos. O triunfo também reduziu a diferença para o Santos — primeira equipe fora da zona de rebaixamento — de sete para cinco pontos, mantendo o Tricolor vivo na disputa pela permanência na elite.

Agora, o Fortaleza se prepara para enfrentar o Santos de Vojvoda na Vila Belmiro, em Santos (SP). O duelo ocorre na segunda-feira, 3, às 20 horas.

