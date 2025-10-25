Brenno exalta 'entrega' do Fortaleza contra Flamengo e mira Santos: "Outra decisão"Goleiro tricolor salientou importância dos três pontos somados ante o Rubro-Negro para a sequência na Série A do Brasileirão
Um dos destaques do Fortaleza na vitória sobre o Flamengo neste sábado, 25, o goleiro Brenno destacou a entrega da equipe em campo durante entrevista concedida após o fim do jogo. Na ocasião, o jogador tricolor ainda agradeceu aos torcedores pelo apoio.
"Ao meu ver, o melhor time (Flamengo) do campeonato, o melhor time da América talvez, não é atoa que tá onde tá na liderança do campeonato. O recado que a gente teve que dar pro torcedor é em campo, eu acho que todo mundo viu nossa entrega. Fizemos o jogo que tinha que ser feito. Agradecer ao torcedor pela presença e ao nosso grupo pela entrega dentro de campo. Glória a Deus por essa grande vitória", disse.
Na sequência, Brenno também projetou a reta final de Série A do Brasileirão para o Tricolor do Pici. Lutando contra o rebaixamento, o Leão agora soma 27 pontos e vai dormir a quatro do Santos, primeiro time fora do Z-4. O próximo compromisso tricolor, inclusive, é justamente contra o Peixe, no sábado, 1º, na Vila Belmiro.
"Nessas últimas 10 rodadas, a gente tem que olhar jogo a jogo, todo jogo é uma decisão pra nós. Esse jogo foi uma decisão, o próximo (Santos) vai ser outra decisão. É um confronto direto, tem um peso maior e nós vamos trabalhar essa semana focados para, se Deus quiser, conquistar mais uma grande vitória", finalizou o goleiro.