Brenno exalta 'entrega' do Fortaleza contra Flamengo e mira Santos: "Outra decisão"

Um dos destaques do Fortaleza na vitória sobre o Flamengo neste sábado, 25, o goleiro Brenno destacou a entrega da equipe em campo durante entrevista concedida após o fim do jogo. Na ocasião, o jogador tricolor ainda agradeceu aos torcedores pelo apoio.

"Ao meu ver, o melhor time (Flamengo) do campeonato, o melhor time da América talvez, não é atoa que tá onde tá na liderança do campeonato. O recado que a gente teve que dar pro torcedor é em campo, eu acho que todo mundo viu nossa entrega. Fizemos o jogo que tinha que ser feito. Agradecer ao torcedor pela presença e ao nosso grupo pela entrega dentro de campo. Glória a Deus por essa grande vitória", disse.