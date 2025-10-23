FCF divulga novo formato do Campeonato Cearense 2026; veja detalhes

O Manjadinho terá mudanças em seu modelo de disputa para se adequar ao novo calendário do futebol brasileiro na temporada de 2026

O Cearense 2026 será dividido em dois grupos, A e B, definidos por meio de um sorteio com cinco potes – Ceará e Fortaleza, obrigatoriamente, ficarão em lados opostos e não se enfrentam. O modelo será em turno único, com quatro partidas por clube, todas entre os times da mesma chave. Vale ressaltar que cada time terá folga em uma rodada. Na estreia, por exemplo, Vovô e Leão não entrarão em campo.

A Federação Cearense de Futebol divulgou, nesta quinta-feira, (dia) 23, o novo formato de disputa do Campeonato Cearense de 2026. Seguindo as mudanças no calendário do futebol brasileiro para a próxima temporada, o “Manjadinho” terá início no dia 7º de janeiro, uma terça-feira, e término no dia 8 de março, um sábado, data do jogo de volta da grande final.

Classificam-se os três melhores de cada grupo. Os dois últimos de cada chave disputarão o Quadrangular da Permanência (turno único, com três rodadas e dois times rebaixados). Os seis melhores da primeira fase serão divididos em dois novos grupos: C e D.

O Grupo C terá os clubes classificados do antigo Grupo A, enquanto o Grupo D será composto pelos times classificados do antigo Grupo B. Nesta etapa do torneio, os duelos serão cruzados, ou seja, os times enfrentarão os adversários da chave oposta. Serão apenas jogos de ida.

Dois clubes de cada grupo avançarão para as semifinais. Nesta fase da competição, as equipes voltarão a enfrentar os adversários da mesma chave. Ou seja: o primeiro do Grupo C enfrentará o segundo do Grupo C, enquanto o primeiro do Grupo D jogará contra o segundo do Grupo D. Os confrontos serão de ida e volta. Assim, não haverá possibilidade de um Clássico-Rei valendo vaga na final.

Os perdedores das semifinais farão um duelo único valendo a terceira posição do certame, com mando de campo do clube de melhor campanha acumulada na primeira e na segunda fase. Na final, o formato seguirá o padrão: partidas de ida e volta, com o mando de campo do confronto decisivo pertencendo à equipe de melhor campanha acumulada.