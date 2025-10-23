FCF sorteia grupos do Campeonato Cearense 2026; confira

Ceará e Fortaleza encabeçam cada um dos grupos, mas não entrarão em campo na rodada inicial da competição, que vai do dia 7 de janeiro ao dia 8 de março

Seguindo o novo calendário do futebol brasileiro, 'Manjadinho' se inicia no dia 7 de janeiro e está datado para terminar no dia 8 de março. As finais irão ocorrer em jogos de ida e volta. A fase de grupos, no entanto, será em turno único, com quatro partidas por clube, todas entre os times da mesma chave. Vale ressaltar que cada time terá folga em uma rodada. Na estreia, Vovô e Leão não irão entrar em campo.

A Federação Cearense de Futebol definiu por meio de sorteio nesta quinta-feira, 23, os grupos de disputa do Campeonato Cearense de 2026. Encabeçado pelo Fortaleza, a Chave A conta ainda com Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá. Já a Chave B, encabeçado pelo Ceará, conta também com Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape.

Classificam-se os três melhores de cada grupo. Os dois últimos de cada chave disputarão o Quadrangular da Permanência (turno único, com três rodadas e dois times rebaixados). Os seis melhores da primeira fase serão divididos em dois novos grupos: C e D.

O Grupo C terá os clubes classificados do antigo Grupo A, enquanto o Grupo D será composto pelos times classificados do antigo Grupo B. Nesta etapa do torneio, os duelos serão cruzados, ou seja, os times enfrentarão os adversários da chave oposta. Serão apenas jogos de ida.

Dois clubes de cada grupo avançarão para as semifinais. Nesta fase da competição, as equipes voltarão a enfrentar os adversários da mesma chave. Ou seja: o primeiro do Grupo C enfrentará o segundo do Grupo C, enquanto o primeiro do Grupo D jogará contra o segundo do Grupo D. Os confrontos serão de ida e volta. Assim, não haverá possibilidade de um Clássico-Rei valendo vaga na final. (Com Mateus Moura)

