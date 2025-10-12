Bareiro exalta conexão com Palermo e revela conversa antes de gol

Bareiro ressalta sintonia com Palermo e cita conversa antes de gol contra o JuventudeCentroavante também citou trabalhos de Vojvoda e Renato Paiva em entrevista ao Esportes O POVO
O caminho do Fortaleza para fugir do rebaixamento da Série A ainda é árduo, mas nas últimas partidas sob o comando do técnico Martin Palermo, a equipe conseguiu contabilizar três vitórias e, com elas, pouco a pouco a esperança de sair da 18ª colocação — onde o time hoje está com 24 pontos em 26 jogos disputados — ressurge dentro e fora de campo.
Em entrevista ao Esportes O POVO, o centroavante paraguaio Adam Bareiro, responsável pelo gol que sacramentou a vitória diante do Juventude antes da pausa para a Data Fifa, salientou que os ajustes necessários para ele enquanto jogador e para o elenco no geral foram visíveis em campo em forma de resultado nas últimas partidas graças à química compartilhada entre o treinador e o grupo no Pici. Ele detalhou que o fato de o ex-centroavante argentino entender o que a equipe passa hoje foi primordial para que as coisas começassem a se ajustar e a refletir em vitórias.
"Já tive em times em que tive que lutar em momentos difíceis e sempre há vantagem em ser um jogador que sabe lidar com esses momentos, e ele é um treinador que sabe lidar com esses momentos. Isso contagia ao grupo. Temos um elenco muito bom, jogadores muito bons, com muita trajetória. Agora temos uma química entre os jogadores e o treinador. É algo bom que estamos refletindo pouco a pouco em campo. O momento que o Fortaleza vive ainda é difícil, mas dessa forma que estamos fazendo agora, podemos alcançar esse objetivo (da permanência)", pontuou ele.
O ambiente é bem diferente ao que ele enxergava com os treinadores anteriores. Apesar de elogios ao Vojvoda e ao Renato Paiva, o centroavante pontuou que ruídos com o técnico português impediram a equipe de evoluir após a saída de Vojvoda.
"Se eu puder falar de um treinador, vou falar de Palermo. Não tive muito tempo com Vojvoda, mas sei o que ele representa no clube, é um treinador muito bom. Renato é um técnico também muito bom, com uma trajetória muito boa, mas pela situação de momento do Fortaleza, acho que nós jogadores não entendemos o que ele queria e ele queria fazer outras coisas que não nos sentíamos capazes, então por isso não houve essa conexão", revelou.
Com Palermo, além da conexão com o elenco, Bareiro também frisou uma ligação pessoal por jogarem na mesma posição. O jogador do Leão, inclusive, revelou que o argentino o aconselhou antes do jogo diante do Juventude, o que fez com que o atleta tivesse psicológico para conseguir garantir o triunfo com um gol marcado.
"Ele foi um extraordinário goleador. Fez tantos gols importantes, ganhou títulos. Pra mim é importante ter um técnico que tenha jogado na mesma posição que eu, como ele, que também sabe falar de experiências pra mim. Antes do jogo contra o Juventude, ele me falou para entrar tranquilo, que estivesse preparado mentalmente, que fique atento a qualquer oportunidade e nessa oportunidade eu tenha que fazer um gol. Foi o que aconteceu. Ele olha para todo o grupo, mas ele sempre olha pros atacantes, pois sabe o que estamos vivendo".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente