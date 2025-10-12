Bareiro exalta conexão com Palermo e revela conversa antes de gol

Após 140 dias sem balançar as redes, centroavante do Leão Adam Bareiro anotou o gol decisivo na vitória por 2 a 1 no Alfredo Jaconi / Crédito: Matheus Amorim/FEC

O caminho do Fortaleza para fugir do rebaixamento da Série A ainda é árduo, mas nas últimas partidas sob o comando do técnico Martin Palermo, a equipe conseguiu contabilizar três vitórias e, com elas, pouco a pouco a esperança de sair da 18ª colocação — onde o time hoje está com 24 pontos em 26 jogos disputados — ressurge dentro e fora de campo. Em entrevista ao Esportes O POVO, o centroavante paraguaio Adam Bareiro, responsável pelo gol que sacramentou a vitória diante do Juventude antes da pausa para a Data Fifa, salientou que os ajustes necessários para ele enquanto jogador e para o elenco no geral foram visíveis em campo em forma de resultado nas últimas partidas graças à química compartilhada entre o treinador e o grupo no Pici. Ele detalhou que o fato de o ex-centroavante argentino entender o que a equipe passa hoje foi primordial para que as coisas começassem a se ajustar e a refletir em vitórias.