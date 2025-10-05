Bareiro encerra jejum e marca o gol da virada na vitória do Fortaleza sobre o Juventude

Após 140 dias sem balançar as redes, centroavante do Leão anotou o gol decisivo na vitória por 2 a 1 no Alfredo Jaconi

A jogada que culminou no gol de Bareiro começou com um passe preciso de Yago Pikachu, que havia acabado de entrar em campo, após uma boa movimentação do time tricolor pelo lado direito. O centroavante paraguaio finalizou com classe e estufou as redes, colocando fim a um longo período de espera para ele e para os torcedores do Fortaleza.

O atacante Adam Bareiro finalmente encerrou o jejum de gols e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza após 140 dias sem balançar as redes na temporada. O atacante paraguaio, que foi contratado por 1,8 milhão de dólares junto ao River Plate, da Argentina, teve seu gol decisivo aos 39 minutos do segundo tempo, na virada por 2 a 1 sobre o Juventude, neste domingo, 5, no estádio Alfredo Jaconi .

Desde sua chegada ao Leão, em meio à janela de transferências do meio do ano, Bareiro enfrentou dificuldades para marcar. Apesar das várias oportunidades, o paraguaio ficou 13 jogos sem conseguir balançar as redes. Sua última comemoração de gol havia sido em 18 de maio, ainda pelo Al-Rayyan, do Catar, contra o Al Ahli.

Após sua transferência para o Fortaleza, Bareiro teve atuações consistentes, mas falhou em diversas oportunidades, incluindo a perda de um pênalti contra o Mirassol. Com o gol deste domingo, o atacante quebra a barreira de 140 dias sem marcar e ganha um alívio importante, não só para sua moral, mas também para a sequência da temporada do Fortaleza.

Emocionado, após a partida Bareiro comentou sobre o momento. “Significa muito. Passamos por momentos difíceis, temos que estar preparados. Tem por trás uma família que sustenta sempre. Emocionei por muita coisa. Ninguém gosta de estar nessa situação. Estamos passando por um mau momento. São coisas que pesam muito. Mas sempre temos que estar preparados. Confio plenamente neste grupo e vamos virar essa situação”, afirmou.

Com a vitória, o Fortaleza segue vivo na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Atualmente, o Leão tem 24 pontos e ocupa a 1ª colocação da Série A.