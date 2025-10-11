Tainá brilha, Fortaleza bate Sport por 1 a 0 e conquista Copa Maria Bonita

Tainá brilha, Fortaleza bate Sport por 1 a 0 e conquista Copa Maria BonitaCamisa 20 marcou aos 40 minutos e finalizou ainda o torneio como artilheira da competição
O Fortaleza coroou neste sábado, 11, o emblemático ano do acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino com um título inédito conquistado. As Leoas do Pici venceram de maneira emblemática o Sport por 1 a 0 na Arena Pernambuco e levaram a taça da primeira edição da Copa Maria Bonita. O gol da partida foi marcado pela artilheira do time tricolor, Tainá, aos 40 minutos do segundo tempo.
Em toda a competição, o Tricolor somou quatro vitórias, com dez gols marcados e um tomado. Os números refletem a temporada no qual o grupo de Erandir contabiliza 11 triunfos e sete igualdades em 18 jogos entre Brasileirão A2, Cearense, Copa do Brasil e certame regional, com 50 gols feitos e 13 tomados.
O time do Pici agora concentra suas forças ao restante da temporada no Campeonato Cearense, onde entram em campo já na próxima quinta-feira, 16, às 15 horas, diante do Ceará, no primeiro Clássico-Rainha de 2025.
Fortaleza x Sport: como foi o jogo
Aos primeiros toque da bola já era possível de se ler que tanto Fortaleza quanto Sport entendiam o peso de disputar a primeira final da Copa Maria Bonita. Entregue em campo, os dois times protagonizaram um embate pegado, consequentemente faltoso, e intenso do início ao fim.
O Sport tinha a vantagem de contar com a presença da torcida na Arena Pernambuco. Com esse 12° jogador ao seu favor, as Leoas da Ilha iniciaram o embate tendo mais a posse de bola ofensiva, mas o Fortaleza fazia uma boa cobertura defensiva, deixando poucos espaços para que o time da casa conseguisse boas finalizações, apesar da alta presença na grande área.
Mesmo tendo que se precaver em se defender, as Leoas do Pici tentavam aproveitar toda oportunidade possível para ir ao contra-ataque e chegar ao gol de Nanda. A equipe conseguiu ameaçar em alguns momentos com Tainá e Natália principalmente, mas pecava no chute final. Uma das grandes oportunidades de abrir o placar foi, inclusive, perdida pelo grupo anos acréscimos com Jhow, de modo que as equipes deixaram a decisão para o tempo final.
No segundo tempo, o Fortaleza foi para o tudo ou nada. A equipe buscou criar mais volume ofensivo de jogo e finalizações, e conseguiu chegar mais a meta de Nanda. Logo nos primeiros minutos, tanto Akhemi quanto Duda fizeram boas finalizações, mas a goleira do Sport conseguiu fazer boas defesas.
Com o time do Pici mais ousado taticamente, o Sport acabou perdendo espaço no jogo, o que só deixou o Fortaleza mais perto do gol. Após muitas tentativas e finalizações, com mudanças na escalação na saída de Akhemi e entrada da camisa 10, Andressa Anjos, as Leoas cearenses conseguiram o tento que sacramentou o título nos minutos finais do embate. Aos 40, a artilheira com 10 gols marcados, Tainá, marcou e consagrou o grupo como primeiro campeão do certame regional.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente