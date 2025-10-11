Tainá brilha, Fortaleza bate Sport por 1 a 0 e conquista Copa Maria Bonita

Tainá foi autora do gol que consagrou o Fortaleza campeão da Copa Maria Bonita. / Crédito: Paulo Matheus/Fortaleza EC

O Fortaleza coroou neste sábado, 11, o emblemático ano do acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino com um título inédito conquistado. As Leoas do Pici venceram de maneira emblemática o Sport por 1 a 0 na Arena Pernambuco e levaram a taça da primeira edição da Copa Maria Bonita. O gol da partida foi marcado pela artilheira do time tricolor, Tainá, aos 40 minutos do segundo tempo. Em toda a competição, o Tricolor somou quatro vitórias, com dez gols marcados e um tomado. Os números refletem a temporada no qual o grupo de Erandir contabiliza 11 triunfos e sete igualdades em 18 jogos entre Brasileirão A2, Cearense, Copa do Brasil e certame regional, com 50 gols feitos e 13 tomados.

O time do Pici agora concentra suas forças ao restante da temporada no Campeonato Cearense, onde entram em campo já na próxima quinta-feira, 16, às 15 horas, diante do Ceará, no primeiro Clássico-Rainha de 2025. Fortaleza x Sport: como foi o jogo Aos primeiros toque da bola já era possível de se ler que tanto Fortaleza quanto Sport entendiam o peso de disputar a primeira final da Copa Maria Bonita. Entregue em campo, os dois times protagonizaram um embate pegado, consequentemente faltoso, e intenso do início ao fim. O Sport tinha a vantagem de contar com a presença da torcida na Arena Pernambuco. Com esse 12° jogador ao seu favor, as Leoas da Ilha iniciaram o embate tendo mais a posse de bola ofensiva, mas o Fortaleza fazia uma boa cobertura defensiva, deixando poucos espaços para que o time da casa conseguisse boas finalizações, apesar da alta presença na grande área. Mesmo tendo que se precaver em se defender, as Leoas do Pici tentavam aproveitar toda oportunidade possível para ir ao contra-ataque e chegar ao gol de Nanda. A equipe conseguiu ameaçar em alguns momentos com Tainá e Natália principalmente, mas pecava no chute final. Uma das grandes oportunidades de abrir o placar foi, inclusive, perdida pelo grupo anos acréscimos com Jhow, de modo que as equipes deixaram a decisão para o tempo final.