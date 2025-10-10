João Ricardo passará por cirurgia e não joga mais pelo Fortaleza em 2025

Goleiro João Ricardo no jogo Fortaleza x Criciúma, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza publicou uma atualização sobre a situação dos atletas que estão no departamento médico, com destaque para João Ricardo. De acordo com o clube, o goleiro apresentou piora no quadro de tendinite na região do ombro e precisará passar por cirurgia. O prazo estimado para o retorno do jogador aos gramados é de seis meses. Dessa forma, João Ricardo, que é titular do Fortaleza e uma das lideranças do elenco, está fora do restante desta temporada, na qual o clube luta contra o rebaixamento. O camisa 1 também deve perder parte do início de 2026, ano em que o calendário do futebol brasileiro será modificado – com a Série A começando mais cedo, no final de janeiro.