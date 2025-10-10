CBF altera data e horário de Santos x Fortaleza; confira

CBF altera data e horário de Santos x Fortaleza; confiraPartida foi antecipada em dois dias após solicitação do Alvinegro Praiano à CBF
A Diretoria de Competições da CBF anunciou uma mudança na data e no horário do confronto entre Santos e Fortaleza, válido pela 31ª rodada da Série A. Segundo a entidade, a alteração foi feita a pedido do clube paulista.
Inicialmente marcada para as 20 horas do dia 3 de novembro (segunda-feira), a partida foi antecipada para o dia 1º do mesmo mês (sábado), às 16 horas. O local do duelo permanece o mesmo: a Vila Belmiro, em Santos (SP).
Antes de encarar o Leão do Pici, o Peixe enfrenta, em sequência, Corinthians, Vitória e Botafogo. Atual 17º colocado na tabela, com 28 pontos, o Alvinegro Praiano busca se afastar da zona de rebaixamento.
Já o Fortaleza, 18º colocado, com quatro pontos a menos, terá pela frente Vasco, Cruzeiro e Flamengo antes do duelo na Baixada Santista.
Reencontro com Vojvoda
O duelo entre Peixe e Leão marcará o primeiro reencontro de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza desde sua saída do clube do Pici, em julho. No comando do Santos desde agosto, o argentino soma seis partidas à frente da equipe, com quatro empates, uma vitória e uma derrota.