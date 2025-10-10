CBF altera data e horário de Santos x Fortaleza; confira

Jogadores do Fortaleza comemoram gol no jogo Fortaleza x RB Bragantino, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A Diretoria de Competições da CBF anunciou uma mudança na data e no horário do confronto entre Santos e Fortaleza, válido pela 31ª rodada da Série A. Segundo a entidade, a alteração foi feita a pedido do clube paulista. Inicialmente marcada para as 20 horas do dia 3 de novembro (segunda-feira), a partida foi antecipada para o dia 1º do mesmo mês (sábado), às 16 horas. O local do duelo permanece o mesmo: a Vila Belmiro, em Santos (SP).