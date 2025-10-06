No Sul, Fortaleza encerrou jejum de 8 meses sem vencer como visitante em campo

No Sul, Fortaleza encerrou jejum de 8 meses sem vencer como visitante em campoO último triunfo fora de casa havia sido no dia 4 de fevereiro, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste
Com a vitória sobre o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Fortaleza encerrou um longo jejum como visitante na temporada. Desde o início de fevereiro – ou seja, há oito meses – o Tricolor do Pici não conseguia triunfar longe da capital cearense.
Antes do resultado positivo diante do Juventude, a última vitória do Fortaleza fora de casa havia sido contra o Sport, na Ilha do Retiro, no dia 4 de fevereiro, em duelo válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Naquela ocasião, o time, então comandado por Juan Pablo Vojvoda, triunfou por 2 a 0.
Desde então, o Fortaleza não conseguiu somar três pontos dentro de campo em nenhum outro jogo como visitante. Isso porque a equipe cearense até chegou a contabilizar uma vitória sobre o Colo-Colo, no Chile, mas o resultado ocorreu por W.O., e não com bola rolando.
Considerando toda a temporada – e sem incluir a partida contra o Colo-Colo –, o Fortaleza tem, agora, quatro vitórias como visitante. Os outros dois triunfos ocorreram no Campeonato Cearense, diante do Horizonte (3 a 1) e do Floresta (1 a 0).
A vitória sobre o Juventude foi a primeira do Fortaleza como visitante na Série A de 2025
Além de dar fim ao longo jejum fora de casa, a vitória sobre o Juventude também marcou a primeira do Fortaleza atuando como visitante nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense chegou para o duelo em Caxias do Sul com a pior campanha longe de seus domínios no torneio, até então, com apenas 12% de aproveitamento.
O desempenho era marcado por sete derrotas e quatro empates. Com o triunfo, o Leão do Pici deixou o posto de pior visitante, que agora é ocupado por o Vitória, com 11,9% de aproveitamento, pelo Juventude, que tem 13,8%, e pelo Sport, com 17,9%.