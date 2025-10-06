No Sul, Fortaleza encerrou jejum de 8 meses sem vencer como visitante em campo

Mancuso marcou o gol de empate e participou do lance que gerou o gol da virada, marcado por Bareiro / Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Com a vitória sobre o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Fortaleza encerrou um longo jejum como visitante na temporada. Desde o início de fevereiro – ou seja, há oito meses – o Tricolor do Pici não conseguia triunfar longe da capital cearense. Antes do resultado positivo diante do Juventude, a última vitória do Fortaleza fora de casa havia sido contra o Sport, na Ilha do Retiro, no dia 4 de fevereiro, em duelo válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Naquela ocasião, o time, então comandado por Juan Pablo Vojvoda, triunfou por 2 a 0.