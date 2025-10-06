Palermo revela que Moisés está "muito bem" e liberado para voltar, mas prega cautela

Moisés sofreu uma lesão muscular na coxa atuando ante o Internacional, ainda no primeiro turno / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Na coletiva após a virada contra o Juventude, na noite deste domingo, 5, o técnico Martín Palermo deu mais um fio de esperança para a torcida do Fortaleza se apegar na luta contra o rebaixamento à Serie B. Segundo ele, o atacante Moisés, que não joga pelo escrete vermelho-azul-e-branco desde abril desse ano, estará disponível para enfrentar o Vasco na quarta-feira, 15, após a parada para a Data Fifa. O ofensivo, que está na sua segunda passagem pelo Pici, é a maior contratação da história do Fortaleza — que pagou o equivalente a R$ 18 milhões em 2023 pelo seu retorno —, mas vai completar seis meses longe dos gramados dois dias antes do duelo ante o Cruzmaltino. Contudo, o comandante argentino pregou cautela, mesmo elogiando os treinos do ponta, e disse que precisará ver "o que é ideal", no intervalo sem jogos.

"Teremos tempo suficiente para trabalhar e recuperar alguns jogadores que estão trabalhando com os médicos. No caso de Moisés, principalmente, ele está muito bem e com muita vontade. Ele está na etapa em que já podemos utilizar e acho que esses 10 dias vão servir muito bem para que ele também se sinta seguro", diz Palermo. Já volta como titular? Para o clube, essa última frase de Palermo é o fator determinante no momento. O atacante precisa estar apto a atuar, sem sentir receio de uma nova lesão. A nova comissão técnica carrega os treinos como determinantes para definir quem joga. Por isso, mesmo que se mostre 100%, Moisés terá que ganhar sua vaga na equipe. "Foram muitos meses fora e, na última semana, ele se mostrou muito melhor. Temos que gerar para ele também essa segurança e confiança de não voltar a se lesionar de novo. É também uma confiança para transmitirmos a ele e sabermos também a importância de ter o Moisés bem, em plenitude. Acho que teremos tempo suficiente para trabalhar, para ver qual é o ideal. O ideal, às vezes, por circunstâncias, não se pode alcançar", continua.