Palermo revela que Moisés está "muito bem" e liberado para voltar, mas prega cautela

Palermo revela que Moisés está "muito bem" e liberado para voltar, mas prega cautelaO atacante vai completar seis meses sem atuar dois dias antes do jogo ante o Vasco, que acontece no dia 15, após a parada para Data Fifa, mas está liberado para jogar contra o Cruzmaltino
Na coletiva após a virada contra o Juventude, na noite deste domingo, 5, o técnico Martín Palermo deu mais um fio de esperança para a torcida do Fortaleza se apegar na luta contra o rebaixamento à Serie B. Segundo ele, o atacante Moisés, que não joga pelo escrete vermelho-azul-e-branco desde abril desse ano, estará disponível para enfrentar o Vasco na quarta-feira, 15, após a parada para a Data Fifa.
O ofensivo, que está na sua segunda passagem pelo Pici, é a maior contratação da história do Fortaleza — que pagou o equivalente a R$ 18 milhões em 2023 pelo seu retorno —, mas vai completar seis meses longe dos gramados dois dias antes do duelo ante o Cruzmaltino. Contudo, o comandante argentino pregou cautela, mesmo elogiando os treinos do ponta, e disse que precisará ver "o que é ideal", no intervalo sem jogos.
"Teremos tempo suficiente para trabalhar e recuperar alguns jogadores que estão trabalhando com os médicos. No caso de Moisés, principalmente, ele está muito bem e com muita vontade. Ele está na etapa em que já podemos utilizar e acho que esses 10 dias vão servir muito bem para que ele também se sinta seguro", diz Palermo.
Já volta como titular?
Para o clube, essa última frase de Palermo é o fator determinante no momento. O atacante precisa estar apto a atuar, sem sentir receio de uma nova lesão. A nova comissão técnica carrega os treinos como determinantes para definir quem joga. Por isso, mesmo que se mostre 100%, Moisés terá que ganhar sua vaga na equipe.
"Foram muitos meses fora e, na última semana, ele se mostrou muito melhor. Temos que gerar para ele também essa segurança e confiança de não voltar a se lesionar de novo. É também uma confiança para transmitirmos a ele e sabermos também a importância de ter o Moisés bem, em plenitude. Acho que teremos tempo suficiente para trabalhar, para ver qual é o ideal. O ideal, às vezes, por circunstâncias, não se pode alcançar", continua.
"As mudanças que você tem no time dão possibilidades. Há um plano amplo, há jogadores que têm tido suas possibilidades nessa rotação que estou procurando dentro do time e sempre se prefere o ideal, mas o importante é que todos estejam preparados e mentalizados para quando eu lhe acione", complementa.
Na próxima rodada, o Leão do Pici enfrentará o Vasco, na Arena Castelão, e uma vitória pode lhe deixar a um ponto de sair da zona de rebaixamento, caso o Santos seja derrotado no clássico ante o Corinthians.