Palermo exalta reação do Fortaleza em virada: "Esse é o time que quero ver"

Apesar da necessidade por vitória, durante a coletiva pós-jogo, o comandante argentino falou sobre como o gol marcado pelo Papo, logo aos seis minutos do primeiro tempo, impactou sua equipe. Além disso, Palermo também apontou a importância da penalidade defendida por Brenno ainda na etapa inicial — enquanto os mandantes venciam o duelo por 1 a 0.

Jogando no outro extremo do país, o Fortaleza derrotou o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul (RS). Com este resultado, o Leão conquistou sua primeira vitória de virada na competição. Após a partida, o comandante do Tricolor, Martín Palermo, ressaltou a importância do triunfo para a sequência da Série A do Brasileirão.

Com esse prognóstico, na volta do intervalo, o treinador argentino promoveu duas alterações: as saídas de Matheus Rossetto e Herrera para as entradas de Guzmán e Pochettino, respectivamente. “Acho que o intervalo me ajudou e os jogadores para perceber que o que estávamos jogando havia que mudar completamente a cara dos primeiros 45 minutos”, disse Palermo após o confronto.

Com esta retomada, o Leão conquistou sua terceira vitória (em cinco jogos) sob o comando de Palermo. Com isso, ao derrotar o Verdão, o Tricolor ultrapassou a equipe de Thiago Carpini e deixou a vice-lanterna do Brasileirão. Foi com este cenário que, ainda na coletiva, o técnico leonino apontou a importância de sua equipe manter o desempenho apresentado na etapa final contra o Juventude.

“Então acho que essa reação e esse ímpeto do grupo, dos jogadores, de reverter o resultado adverso. Fomos buscar a igualdade e depois o gol de triunfo também nos últimos minutos. Mas o time teve outra postura no campo, desde o início do segundo tempo. E esse é o time que quero ver no campo, sabendo o que estamos jogando […] temos que ser a equipe do segundo tempo, com essa atitude principalmente”, concluiu.