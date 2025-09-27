Fortaleza chega à 2ª vitória seguida em casa sem sofrer gols sob comando de Palermo

Jogadores do Fortaleza comemoram gol de Lucas Sasha no jogo Fortaleza x Sport, no Castelão, pela Série A / Crédito: Fernanda Barros

Diferente de momentos anteriores, o Fortaleza tem, sob o comando do treinador Martín Palermo, conseguido fazer valer seu mando de campo. Com o argentino, o Tricolor do Pici chegou à segunda vitória consecutiva atuando dentro de casa e, em ambos os jogos, a equipe terminou sem sofrer gols.

O primeiro triunfo aconteceu contra o Vitória, em duelo que marcou a estreia de Palermo como técnico do Leão do Pici. Naquela ocasião, o time vermelho-azul-e-branco superou o rival nordestino por 2 a 0, com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco.

