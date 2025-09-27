Fortaleza chega à 2ª vitória seguida em casa sem sofrer gols sob comando de Palermo

Fortaleza chega à 2ª vitória seguida em casa sem sofrer gols sob comando de PalermoNa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Leão segue atuando em casa, desta vez para encarar o São Paulo
Diferente de momentos anteriores, o Fortaleza tem, sob o comando do treinador Martín Palermo, conseguido fazer valer seu mando de campo. Com o argentino, o Tricolor do Pici chegou à segunda vitória consecutiva atuando dentro de casa e, em ambos os jogos, a equipe terminou sem sofrer gols.
O primeiro triunfo aconteceu contra o Vitória, em duelo que marcou a estreia de Palermo como técnico do Leão do Pici. Naquela ocasião, o time vermelho-azul-e-branco superou o rival nordestino por 2 a 0, com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco.
Após sofrer uma goleada por 4 a 1 para o Palmeiras na rodada passada, no Allianz Parque, em São Paulo, o Fortaleza voltou a jogar na capital cearense neste sábado, 27, desta vez diante do Sport, outro time nordestino e, assim como o Vitória, adversário direto na luta contra o rebaixamento.
Contra o Rubro-Negro pernambucano, o Fortaleza fez valer o fator casa e, com o apoio de mais de 28 mil torcedores, venceu a partida por 1 a 0, com gol marcado pelo volante Lucas Sasha aos 42 minutos do primeiro tempo. João Ricardo, em boa atuação, fez defesas importantes e evitou que os visitantes anotassem qualquer tento.
Na 26ª rodada, o Fortaleza faz uma nova partida como mandante, contra o São Paulo, em duelo marcado para a próxima quinta-feira, 2º de outubro, às 19h30min, na Arena Castelão. Após isso, a equipe cearense visita o Juventude e retorna para encarar o Vasco em casa.